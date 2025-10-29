Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: 12χρονος ανασύρθηκε νεκρός – Προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία

Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί στην Τουρκία, όπου γίνονταν εργασίες κατασκευής του μετρό. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, έχει ανασυρθεί νεκρό ένα παιδί, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια.

Ο νεκρός αναγνωρίστηκε ως ο 12χρονος Εμίρ Μπιλίρ. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό άλλων μελών της οικογένειας Μπιλίρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη γειτονιά Akse Sapagı στο κέντρο της πόλης.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «147 μέλη του προσωπικού έρευνας και διάσωσης, εκ των οποίων 80 από την AFAD, έχουν διατεθεί στις προσπάθειες διάσωσης. Συνολικά δύο σκύλοι έρευνας και διάσωσης, οκτώ συσκευές έρευνας συντριμμιών, δύο drones και 52 οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση».

Ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς, δήλωσε: «Οι συνάδελφοί μας κατέγραψαν τη φωνή ενός πολίτη μας και προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του».

Εννέα κτίρια σφραγίστηκαν

Οι κάτοικοι που ζούσαν σε εννέα κτίρια κοντά στο κατεστραμμένο κτίριο στο Γκέμπζε του Κοτζαελί εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους. Και τα εννέα κτίρια αποκλείστηκαν από τη δημοτική αστυνομία.

