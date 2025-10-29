Κρήτη: Στους δρόμους ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τη δεύτερη φάση των κινητοποιήσεών τους ξεκίνησαν σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, που, όπως λένε, οδηγούν τον πρωτογενή τομέα στα όριά του.

Αρχικά οι αγρότες από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου συγκεντρώθηκαν επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στον Καρτερό, στο ύψος του ΚΤΕΟ, ενώ λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του δρόμου.

Στα Χανιά το ραντεβού δόθηκε στο κόμβο των Μουρνιών, για προσυγκέντρωση με αγροτικά οχήματα και θα ακολουθήσει μπλόκο στην Εθνική Οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ρέθυμνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα κατευθυνθούν στο Ηράκλειο, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr.

Στα σημεία των συγκεντρώσεων βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις παραμένοντας στο μπλόκο μέχρι το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο που, όπως αποφασίστηκε, θα γίνει στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2025.

Δείτε τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Δείτε τι δήλωσε ο Κώστας Φρογάκης, μέλος του ΔΣ του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου.

ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: cretalive.gr