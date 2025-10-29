Σχολικά γεύματα: Αρχίζει σήμερα το πρόγραμμα για 231.062 μαθητές Δημοτικού

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολικά γεύματα

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, αρχίζει η υλοποίηση του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην αριθμ.14457/08.10.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5381).

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 231.062 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.918 σχολικές μονάδες από 153 Δήμους πανελλαδικά.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή γευμάτων και τις πέντε διδακτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι σχεδιασμένο στη βάση της μεσογειακής διατροφής.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: “Από σήμερα, 231.062 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε, μέσω του θεσμού αυτού, την ελληνική οικογένεια, την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά μας, περιοχές απομακρυσμένες και μειονεκτικές.

Δέσμευση μας είναι, κάθε χρόνο, να εντάσσουμε περισσότερους Δήμους και να προσφέρουμε ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα σε περισσότερα παιδιά.

Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι μία καθημερινή μέριμνα της Κυβέρνησης και μια, ακόμα, αφετηρία ίσων ευκαιριών, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Δεν προσφέρουμε απλά και μόνο γεύματα. Προσφέρουμε αληθινή τροφή για την καλλιέργεια αξιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού”.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που υλοποιούν το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, γίνεται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος ορίζει αυστηρές προδιαγραφές και στάδια ελέγχου κατά τη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ενισχύονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία

Η θεραπεία που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά και ουρική αρθρίτιδα ίσως να κρύβεται στα… φίδια – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην Αθήνα η πρόεδρος της νέας ευρωπαϊκής υπερ-αρχής για το ξέπλυμα χρήματος – Οι συναντήσεις και ο ρόλος της AMLA από το 2...

Φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας – Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ενέργειας

Τι σημαίνει η φράση «τα καλά και συμφέροντα» και από πού προέρχεται

Τα ηλεκτρικά σήματα αποκαλύπτουν μαγνητικά κύματα σπιν – Νέα παρατήρηση
περισσότερα
13:18 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Στους δρόμους ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τη δεύτερη φάση των κινητοποιήσεών τους ξεκίνησαν σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι ο...
13:03 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι 3 ανήλικοι για το αιματηρό οπαδικό επεισόδιο – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο ένας 17χρονος

Ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17, 17 κ...
12:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: «Ήταν το σύμπαν ολόκληρο» – Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

Πέθανε ξαφνικά το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου ο μαέστρος – πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος. Τη δυσά...
11:50 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Λειψυδρία: Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο – Στο τραπέζι έκτακτα μέτρα

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν σημάνει «συναγερμό» στην κυβέρνηση...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς