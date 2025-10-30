METLEN: «Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πεντάγωνο

Με δωρεά της METLEN πραγματοποιήθηκε η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος στο Στρατόπεδο «Στρατάρχη Παπάγου», η οποία παραδόθηκε χθες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Το έργο, που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βαρώτσου, υλοποιήθηκε από την ΕΛΕΜΚΑ, εξειδικευμένη εταιρεία της ΜΕΤΚΑ, θυγατρικής της METLEN. Χρησιμοποιήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός και εφαρμόστηκαν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, υπό την επίβλεψη έμπειρων μηχανικών της Εταιρείας.

Η νέα πρόσοψη Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έκτασης 13.500 τ.μ., επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα αλουμινίου, τα οποία συνδυάζουν υψηλή αισθητική και βιοκλιματικό σχεδιασμό, προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα σκίαστρα είναι κατασκευασμένα από ελληνικό αλουμίνιο που παρήχθη από ελληνικό Βωξίτη και κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» της METLEN.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, σημείωσε τα εξής: «Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία. Ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτίριο. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της Δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο, που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
18:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Άργος Ορεστικό

Φωτιά εν υπαίθρω εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) έξω από το Άργος Ορεστικό. Σύ...
18:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία του 40χρονου στην Πάρο – Σε κέντρο φιλοξενίας στη Σλοβενία είχε εντοπιστεί ο δράστης που τον μαχαίρωσε 19 φορές 

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Αφγανό που δολοφόνησε τον 40χρονο συμπατριώτη το...
17:58 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Σοκ προκαλούν τα σημάδια στο πρόσωπο της 40χρονης μετά την κακοποίηση – «Δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»

Η 40χρονη γυναίκα που μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμ...
17:10 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί

Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε ένα παιδί και το εγκατέλειψε αβοήθητο στον δρόμο, νωρί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς