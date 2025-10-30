METLEN: «Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση»

Με δωρεά της METLEN πραγματοποιήθηκε η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του ιστορικού κτιριακού συγκροτήματος στο Στρατόπεδο «Στρατάρχη Παπάγου», η οποία παραδόθηκε χθες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Το έργο, που φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βαρώτσου, υλοποιήθηκε από την ΕΛΕΜΚΑ, εξειδικευμένη εταιρεία της ΜΕΤΚΑ, θυγατρικής της METLEN. Χρησιμοποιήθηκε σύγχρονος εξοπλισμός και εφαρμόστηκαν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, υπό την επίβλεψη έμπειρων μηχανικών της Εταιρείας.

Η νέα πρόσοψη Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έκτασης 13.500 τ.μ., επενδύεται με κατακόρυφα λευκά σκίαστρα αλουμινίου, τα οποία συνδυάζουν υψηλή αισθητική και βιοκλιματικό σχεδιασμό, προσφέροντας φυσική σκίαση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα σκίαστρα είναι κατασκευασμένα από ελληνικό αλουμίνιο που παρήχθη από ελληνικό Βωξίτη και κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» της METLEN.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, σημείωσε τα εξής: «Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία. Ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτίριο. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της Δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο, που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα».