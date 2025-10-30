Νατσιός: Η κυβέρνηση πολιτεύεται με αντιπερισπασμούς

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Δημήτρης Νατσιός, κάνοντας λόγο για «απελπισία» και υποστηρίζοντας ότι «δίδει εντολή σε φιλικές εταιρείες δημοσκοπήσεων να μετρήσουν το ερώτημα: Μητσοτάκης ή χάος;».

«Είναι βέβαιοι ότι σε αυτή τουλάχιστον την ερώτηση θα πλειοψηφήσει ο κ. Μητσοτάκης» είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» και πρόσθεσε: «Αλλά προς μεγάλη της απογοήτευση, τον κ. Μητσοτάκη δεν τον νικά μόνο ο “κανένας” στις δημοσκοπήσεις, τον νικά και το χάος. 42% το χάος, 30% ο κ. Μητσοτάκης, 28% οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Όπως αντιλαμβάνεστε αστειευόμαστε και ολίγον υπό την έννοια ότι οι Έλληνες κατά βάθος θέλουν να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε σε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Τόνισε τα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια και ανέφερε: «Έχουμε φτάσει Νοέμβριο μήνα και στα σχολεία δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές. Τα κενά είναι τεράστια και ο κόσμος διαμαρτύρεται στους δρόμους με την κυβέρνηση να του ρίχνει δακρυγόνα. Κοντεύουμε Χριστούγεννα και οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν πληρωθεί. Ο πρωθυπουργός είπε αορίστως στο Υπ. Συμβούλιο τη φράση “θέλω να πιστεύω ότι θα εξοφληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου”. Και οι αγρότες θέλουν να το πιστέψουν αλλά δεν πιστεύουν πια σε αυτόν τον πρωθυπουργό. Η οικονομία γενικώς δεν πηγαίνει καλά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 19 δισ. ευρώ, οι απλήρωτοι φόροι φτάνουν στο πρώτο 8μηνο τα 5,8 δισ. ευρώ και τα δάνεια αυξάνονται. Όταν λοιπόν ζει ο πολίτης μέσα σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη να τον φοβίσει το χάος; Αλλά η κυβέρνηση για πολλοστή φορά έτσι θα πολιτευτεί, σπέρνοντας τον φόβο και προκαλώντας αντιπερισπασμούς».

Τέλος ο κ. Νατσιός, μίλησε για την συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις τιμής για την εθνική επέτειο. «Η μεγάλη είδηση αυτών των ημερών είναι ότι οι Έλληνες ανέμισαν χιλιάδες ελληνικές σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα αποδοκιμάζοντας τον εθνομηδενισμό του κ. Μητσοτάκη. Με ναυτικούς όρους έκαναν επίδειξη σημαίας προς μια κυβέρνηση, η οποία μονίμως με την πολιτική της την υποστέλλει. Μεγάλο χαστούκι αυτό, αλλά ειρηνικό χαστούκι από αυτό που ονομάζεται σιωπηρή πλειοψηφία» ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης και κατέληξε: «Η πλειοψηφία αυτή της σιωπής πράγματι υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτή την οποία εννοεί η κυβέρνηση. Είναι μια πλειοψηφία που θα λύσει τη σιωπή της πάνω από τις κάλπες όποτε και να προκηρυχθούν οι εκλογές».