Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί

Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε ένα παιδί και το εγκατέλειψε αβοήθητο στον δρόμο, νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στη Λιανή Άμμο, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evia online, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό, που είναι νεαρός κάτοικος Χαλκίδας, σε σχεδόν μία ώρα μετά το συμβάν.

Το 4χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν έχει εξωτερικά τραύματα πέρα από εκδορές. Αυτή την στιγμή γίνονται εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει εσωτερική αιμορραγία.

Σύμφωνα με τα όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας στην ιστοσελίδα, ο νεαρός οδηγούσε μια βέσπα ασημί, είχε αναπτύξει ταχύτητα, ενώ παραλίγο να τρακάρει και τον ίδιο.