Τέμπη: Νέα διακοπή για τις 28 Νοεμβρίου στη δίκη για τα χαμένα βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη

Νέα διακοπή για τις 28 Νοεμβρίου στη δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας διέκοψε για τις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία επικεντρώθηκε σε δικονομικά ζητήματα σχετικά με το αίτημα αναβολής που υπέβαλε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενου, λόγω αποχής, επικαλούμενος και απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ωστόσο, η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει ζήτημα σχετικά με την έναρξη ή μη της δίκης, όπως ισχυρίστηκαν από την έναρξη της  ακροαματικής διαδικασίας οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Επισήμανε μάλιστα απόφαση του Αρείου Πάγου σε αντίστοιχη υπόθεση, όπου έκανε δεκτό πως έναρξη της δίκης θεωρείται η τυπική έναρξης της.

Η ένταση

Νωρίτερα σήμερα επικράτησε ένταση στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας κατά την συζήτηση επί του αιτήματος αναβολής που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων των Τεμπών και συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου ξεκίνησε έπειτα από μια φράση του συνηγόρου προς την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Οι συγγενείς αγανάκτησαν και φώναζαν «ντροπή» προς τον συνήγορο ζητώντας παράλληλα να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, με το δικαστήριο να διακόπτει προσωρινά.

Σημειώνεται ότι πριν από την διακοπή ο συνήγορος συγγενών θυμάτων κ. Δημήτρης Σκαρίπας ζήτησε και έλαβε άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να παρασταθεί στη δίκη, επισημαίνοντας έτσι πως δεν υπάρχει κόλλημα από τους δικηγόρους και δεν μπορεί να δοθεί αναβολή γι’ αυτόν τον λόγο.

Η πλευρά της υποστήριξης ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να διατάξει η εισαγγελέας την βίαιη προσαγωγή των άλλων δύο κατηγορουμένων, που δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο.

 

17:10 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

