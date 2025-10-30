Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για τον ρόλο του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε» – «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Γιώργος Καπουτζίδης

Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Πέμπτης (30/10) κάθισε στον καναπέ της εκπομπής του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος, στη διάρκεια της παρουσίας του στο «Πρωίαν σε είδον», μίλησε για τον πολύ επιτυχημένο ρόλο του «Σπύρου» στην θρυλική σειρά του MEGA «Παρά πέντε», στην οποία εκτός από πρωταγωνιστής ήταν και δημιουργός.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στο επετειακό επεισόδιο που θα γίνει, καθώς και στον χαρακτήρα που είχε υποδυθεί και στον λόγο που ποτέ δεν είχαμε δει τον «Σπύρο» να έχει μία ρομαντική σχέση.

Σχετικά με το reunion του θρυλικού σίριαλ, ο δημιουργός του είπε ότι: «Θα κάνουμε ένα επετειακό “Παρά Πέντε” και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού.

Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο πρέπει να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές».

Όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε αν ο «Σπύρος» ήταν γκέι, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Ο Σπύρος, όπως έχω πει κιόλας σε μία συνέντευξη, είναι ακριβώς επειδή εγώ δεν αισθανόμουν… Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω.

Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δέκα υποτροφίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου σε ωφελούμενους του Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον ΕΟΠΥΥ και ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν

Οι επιστήμονες «άκουσαν» δύο νεογέννητες μαύρες τρύπες να «κλαίνε» μέσα από κυματισμούς του χωροχρόνου
περισσότερα
15:32 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βασιλική Τρουφάκου για τον «Γιατρό»: Θα δούμε μαζί Σοφία και Ανδρέα

«Ο Γιατρός», η σειρά του Alpha με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομώνυμο ρόλο, π...
14:39 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πιάνουν επ’αυτοφώρω την Μελισσάνθη να φιλιέται με τον Άγγελο και η Πολυξένη πέφτει θύμα του Πασχάλη

Απόψε στις 22:30, στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπ...
14:34 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Ο Νοέμβριος μάς προετοιμάζει για τον ...
13:41 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κινδυνεύει στη φυλακή

Ο Ορφέας θέλει να πουλήσει την εταιρεία του στον Άγγελο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς