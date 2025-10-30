Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για τον ρόλο του «Σπύρου» στο «Παρά Πέντε» – «Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης το πρωί της Πέμπτης (30/10) κάθισε στον καναπέ της εκπομπής του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος, στη διάρκεια της παρουσίας του στο «Πρωίαν σε είδον», μίλησε για τον πολύ επιτυχημένο ρόλο του «Σπύρου» στην θρυλική σειρά του MEGA «Παρά πέντε», στην οποία εκτός από πρωταγωνιστής ήταν και δημιουργός.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στο επετειακό επεισόδιο που θα γίνει, καθώς και στον χαρακτήρα που είχε υποδυθεί και στον λόγο που ποτέ δεν είχαμε δει τον «Σπύρο» να έχει μία ρομαντική σχέση.

Σχετικά με το reunion του θρυλικού σίριαλ, ο δημιουργός του είπε ότι: «Θα κάνουμε ένα επετειακό “Παρά Πέντε” και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού.

Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο πρέπει να το σκεφτείτε σαν ένα μεγάλο τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές».

Όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε αν ο «Σπύρος» ήταν γκέι, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Ο Σπύρος, όπως έχω πει κιόλας σε μία συνέντευξη, είναι ακριβώς επειδή εγώ δεν αισθανόμουν… Ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω.

Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε».