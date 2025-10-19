Καπουτζίδης: «Ζητήσαμε τη γνώμη της intersex κοινότητας – Είμαι χαρούμενος που λέγεται η ιστορία με το μυστικό της Σταματίνας»

Τον πρώτο intersex χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση μάς σύστησε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσα από τη σειρά «Σέρρες» στον ΑΝΤ1. Ο επιτυχημένος ηθοποιός και σεναριογράφος δέχθηκε πλήθος θετικών σχολίων για τον τρόπο που κατάφερε να αναδείξει ένα τέτοιο χαρακτήρα με απόλυτο σεβασμό και γνώση.

Σε reel που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1 στα social media, o Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την απόφασή του να γράψει το συγκεκριμένο επεισόδιο με την αποκάλυψη της αλήθειας για τη θεία Σταματίνα.

«Το επεισόδιο με το μυστικό της Σταματίνας αντί να πάει πρώτα στον σκηνοθέτη, πήγε στη Γιούλη Τσαγκαράκη για να είμαστε σίγουροι ότι θα της αρέσει και μετά ζητήσαμε τη γνώμη, τη συμβολή και συμβουλή της κοινότητας Intersex Greece. Ήθελα να είμαι σίγουρος ότι ό,τι έχει γραφτεί είναι σωστό κι αληθές. Τους ευχαριστώ πολύ.

Είμαι χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο και που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Είναι από τα πράγματα που είμαι πολύ χαρούμενος που τόλμησα κι έγραψα. Όχι, που τόλμησα, αλλά που θέλησα κι έγραψα» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.