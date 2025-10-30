Βασιλική Τρουφάκου για τον «Γιατρό»: Θα δούμε μαζί Σοφία και Ανδρέα

«Ο Γιατρός», η σειρά του Alpha με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομώνυμο ρόλο, που μας γοήτευσε, μας συγκίνησε, μας καθήλωσε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, επιστρέφει αύριο στις 22:00 με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέες δυνατές ιστορίες, καινούργια πρόσωπα.

Η Βασιλική Τρουφάκου, η παθολόγος Σοφία Αλεξανδρή της σειράς, ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day». Η πρωταγωνίστρια μίλησε για τα νέα επεισόδια κι έδωσε spoiler: η μνήμη του Αντρέα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) επανέρχεται. Και… θα δούμε μαζί Σοφία και Ανδρέα!

«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ»… «επιστρέφει δυναμικά στον Alpha κι είναι χαρά μεγάλη. Αύριο έχουμε πρεμιέρα στις 22:00. Όλοι εμείς που έχουμε δουλέψει για τη σειρά, θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος κύκλος επεισοδίων. Νιώθουμε ότι είναι ο πιο ώριμος, έχει πολύ σασπένς, επανέρχεται η μνήμη του Αντρέα» λέει η Βασιλική Τρουφάκου. Παρά το ότι έχουν προβληθεί επεισόδια της σειράς, τα νέα επεισόδια μπορεί να τα παρακολουθήσει ο θεατής που δεν έχει δει τη σειρά, γιατί «υπάρχει αυτοτέλεια στα επεισόδια. Έχει αυτό που έχουν τα ιατρικά δράματα που κάνουν παγκόσμια επιτυχία. Οι ιστορίες φέτος είναι πιο δυνατές από ποτέ, υπάρχει δράμα, μια άλλη ωριμότητα».

Η Βασιλική Τρουφάκου υποδύεται τη Σοφία, γιατρό – παθολόγο, η οποία δουλεύει στο νοσοκομείο ΜΕΡΙΜΝΑ κι ήταν το δεξί χέρι του Ανδρέα, ενώ είχε σχέση μαζί του.

Μετά τη δολοφονική απόπειρα και την αμνησία του Ανδρέα, η Σοφία δυσκολεύεται να αποδεχτεί πως ο άνθρωπος με τον οποίο είναι ερωτευμένη έχει διαγράψει τη σχέση τους, δεν την αναγνωρίζει καν.

Ξεπερνώντας τη σχέση της με τον Ανδρέα, αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της. «Σε αυτά τα επεισόδια επανέρχονται οι μνήμες του Αντρέα. Ενώ πριν είχαν διαγραφεί 10 χρόνια από τη μνήμη του πλήρως… Ο ρόλος μου σε μια στιγμή, μετά από έναν πυροβολισμό, διαγράφηκε» από τη μνήμη του Ανδρέα. «Αυτό ήταν συγκλονιστικό να το διαχειριστώ ως ρόλος και ως ηθοποιός. Ήταν λίγο εφιαλτικό. Ξαφνικά (η Σοφία) δεν υπάρχει (για τον Αντρέα), ενώ είχαν ζήσει πάρα πολλά και τον περίμενε πολύ. Ο Αντρέας ήταν ένα κεφάλαιο στη ζωή της από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε την ειδικότητά της, ήταν ο μέντοράς της. Και μετά από τον πυροβολισμό όλη αυτή η σχέση μηδενίστηκε».

Η Σοφία, στα νέα επεισόδια, αποφασίζει να κάνει τα χαρτιά της για να αναλάβει τη θέση της διευθύντριας σε άλλο νοσοκομείο, εκτός Αθηνών. Αυτό φέρνει ανακατατάξεις στη σχέση της με τον Αλέξανδρο (τον υποδύεται ο Ιωάννης Παπαζήσης) αλλά κυρίως σε αυτή με τον Doc.

Όλα θα αλλάξουν όμως πάλι, όταν ο Ανδρέας αρχίσει να θυμάται. Άραγε θα επανέλθουν και τα συναισθήματά του για εκείνη; «Η Σοφία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, θα κληθεί να δει τι θα κάνει, γιατί υπάρχει ο Αλέξανδρος, ο οποίος δεν είναι μια ασήμαντη παρουσία στη ζωή της. Προσπαθεί να κάνει κάποια ξεκινήματα στη ζωή της αλλά μπλέκουν τα πράγματα με τον Αντρέα, ξεκινάμε να τους βλέπουμε μαζί….».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: