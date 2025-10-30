Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Σταδίου
  • Πανεπιστημίου
  • 3ης Σεπτεμβρίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1950 βλέπετε την οδό 3ης Σεπτεμβρίου και τα τραμ της εποχής εκείνης.

Η οδός 3ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ονομάστηκε από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, δηλαδή τα γεγονότα που κατέληξαν στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Είναι μονής κατεύθυνσης οδός που ξεκινά από τη πλατεία Ομονοίας και συνεχίζει προς τα βόρεια, περνώντας από τη πλατεία Βικτωρίας για να καταλήξει στην οδό Αγίου Μελετίου κοντά στη Πλατεία Αμερικής. Η κατασκευή της οδού σταμάτησε στο ύψος της Αγ. Μελετίου γιατί αντέδρασε μία ισχυρή οικογένεια που είχε κτήματα στην περιοχή.

Γύρω στα 1890 η οδός ήταν γεμάτη περιβόλια. Στην αρχή της οδού, αρχικά υπήρχε ρέμα όπου τα κάρα του Δήμου άδειαζαν τα σκουπίδια. Σταδιακά η 3η Σεπτεμβρίου έγινε μία από τις κεντρικές οδούς της παλιάς Αθήνας όπου ζούσαν πολλοί άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας.

Σε όλο το μήκος της οδού συναντά κανείς κτίρια που είναι αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, όπως μεταξύ άλλων το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ένα πενταόροφο κτίριο τεχνοτροπίας αρ ντεκό, σε σχέδια του αρχιτέκτονα της Εθν. Τράπεζας Ν. Ζουμπουλίδη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δέκα υποτροφίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου σε ωφελούμενους του Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον ΕΟΠΥΥ και ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν

Οι επιστήμονες «άκουσαν» δύο νεογέννητες μαύρες τρύπες να «κλαίνε» μέσα από κυματισμούς του χωροχρόνου
περισσότερα
16:00 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο – «Κάποιες αλλαγές θα συμβάλλουν στην ευτυχία σας»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη τον Νοέμβριο του 2025. Ο Δίας βρίσκεται σ...
11:01 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Οι 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, όταν μαθαίνουν ευχάριστα νέα για τους άλλους

Όταν κάποιος αγαπημένος μας προχωράει μπροστά, η λογική αντίδραση είναι να χαρούμε. Αυτό δεν ι...
10:07 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Επιτέλους η αβεβαιότητα απομακρύνεται και νιώθετε ανακούφιση»

Μετά τις 30 Οκτωβρίου 2025, οι δύσκολες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. Αυτή εί...
09:05 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Διώχνει την πεθερά και την κουνιάδα της από το σπίτι – «Τις φιλοξενώ πάνω από έναν χρόνο, έχω φτάσει στα όριά μου»

Μία νύφη έχει φτάσει στα όριά της. Η γυναίκα, ζήτησε βοήθεια από το Reddit γιατί δεν αντέχει π...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς