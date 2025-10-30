Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Σταδίου

Πανεπιστημίου

3ης Σεπτεμβρίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1950 βλέπετε την οδό 3ης Σεπτεμβρίου και τα τραμ της εποχής εκείνης.

Η οδός 3ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ονομάστηκε από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, δηλαδή τα γεγονότα που κατέληξαν στην παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική μοναρχία.

Είναι μονής κατεύθυνσης οδός που ξεκινά από τη πλατεία Ομονοίας και συνεχίζει προς τα βόρεια, περνώντας από τη πλατεία Βικτωρίας για να καταλήξει στην οδό Αγίου Μελετίου κοντά στη Πλατεία Αμερικής. Η κατασκευή της οδού σταμάτησε στο ύψος της Αγ. Μελετίου γιατί αντέδρασε μία ισχυρή οικογένεια που είχε κτήματα στην περιοχή.

Γύρω στα 1890 η οδός ήταν γεμάτη περιβόλια. Στην αρχή της οδού, αρχικά υπήρχε ρέμα όπου τα κάρα του Δήμου άδειαζαν τα σκουπίδια. Σταδιακά η 3η Σεπτεμβρίου έγινε μία από τις κεντρικές οδούς της παλιάς Αθήνας όπου ζούσαν πολλοί άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας.

Σε όλο το μήκος της οδού συναντά κανείς κτίρια που είναι αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, όπως μεταξύ άλλων το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ένα πενταόροφο κτίριο τεχνοτροπίας αρ ντεκό, σε σχέδια του αρχιτέκτονα της Εθν. Τράπεζας Ν. Ζουμπουλίδη.