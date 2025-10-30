Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Νότιο Γιορκσάιρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Ings Lane, Bentley, κοντά στο Doncaster, στις 10.15 π.μ. τοπική ώρα, την Πέμπτη.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με αναφορές, πιστεύεται ότι το ελικόπτερο ήταν ιδιωτική πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Gamston, κοντά στο Retford, λίγο πριν συντριβεί.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα αεροσκάφος που εδρεύει εδώ και λειτουργεί από εταιρεία που νοικιάζει χώρο στο αεροδρόμιο, εμπλέκεται σε ένα περιστατικό, αλλά δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Ένας μάρτυρας, ο Lee Needham, που ζει στην περιοχή, δήλωσε στο BBC ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια, σιδηροδρομικές γραμμές, βιομηχανικές μονάδες και πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος. «Όποιος κυβερνούσε το ελικόπτερο πιθανότατα έσωσε πολλές ζωές», είπε.

Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο.