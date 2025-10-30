Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Νότιο Γιορκσάιρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία.  Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο Ings Lane, Bentley, κοντά στο Doncaster, στις 10.15 π.μ. τοπική ώρα, την Πέμπτη.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με αναφορές, πιστεύεται ότι το ελικόπτερο ήταν ιδιωτική πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Gamston, κοντά στο Retford, λίγο πριν συντριβεί.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα αεροσκάφος που εδρεύει εδώ και λειτουργεί από εταιρεία που νοικιάζει χώρο στο αεροδρόμιο, εμπλέκεται σε ένα περιστατικό, αλλά δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Ένας μάρτυρας, ο Lee Needham, που ζει στην περιοχή, δήλωσε στο BBC ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε σπίτια, σιδηροδρομικές γραμμές, βιομηχανικές μονάδες και πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος.  «Όποιος κυβερνούσε το ελικόπτερο πιθανότατα έσωσε πολλές ζωές», είπε.

Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
18:31 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Δημόσιες και συγκεκαλυμμένες διαφωνίες στη συνάντηση Μερτς – Ερντογάν – Η Γάζα, τα «κριτήρια της Άγκυρας» και τα Eurofighter

Με κανονιοβολισμούς και με έφιππο άγημα υποδέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Τουρκία τον Γερμα...
18:18 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι παρέλαβε λείψανα δύο ομήρων σε φέρετρα που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό – Θα κάνει ιατροδικαστική εξέταση για αναγνώριση

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό δύο φέρετρα με τα λείψανα δ...
17:37 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ – Σι: «Εκπληκτική» συνάντηση, αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία – Όλα όσα συνέβησαν στη Νότια Κορέα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν για πρώ...
16:09 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Κίνα ενέκρινε την μεταβίβαση του TikTok

Η Κίνα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης για την εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας Tik Tok, δήλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς