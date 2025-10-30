Τραμπ – Σι: «Εκπληκτική» συνάντηση, αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία – Όλα όσα συνέβησαν στη Νότια Κορέα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν στη Νότια Κορέα, ως «εκπληκτικές», ενώ το Πεκίνο δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συναίνεση για την επίλυση «σημαντικών εμπορικών ζητημάτων». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η συμφωνία για το Tik Tok.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που ο Τραμπ άρχισε να επιβάλλει δασμούς στην Κίνα, με το Πεκίνο να απαντά, ανακοινώνοντας δικούς του δασμούς. Τον Μάιο οι δύο χώρες συμφώνησαν σε εκεχειρία, αλλά οι εντάσεις παρέμειναν υψηλές.

Οι συνομιλίες της Πέμπτης δεν οδήγησαν σε επίσημη συμφωνία, αλλά οι ανακοινώσεις υποδηλώνουν ότι πλησιάζουν σε συμφωνία, οι λεπτομέρειες της οποίας αποτελούν από καιρό αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα παρασκήνια, σύμφωνα με το BBC.

Οι εμπορικές συμφωνίες συνήθως χρειάζονται χρόνια για να διαπραγματευτούν, αλλά οι χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν βρεθεί στην ανάγκη να επιλύσουν τις διαφορές τους με την τρέχουσα κυβέρνηση Τραμπ μέσα σε λίγους μήνες.

Μια σημαντική νίκη για τον Τραμπ είναι ότι η Κίνα συμφώνησε να αναστείλει τα μέτρα ελέγχου των εξαγωγών που είχε επιβάλει στις σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή όλων των προϊόντων, από τα smartphone μέχρι τα μαχητικά αεροσκάφη.

Ένας ενθουσιασμένος πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι έπεισε επίσης την Κίνα να αρχίσει αμέσως να αγοράζει «τεράστιες ποσότητες σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων». Τα αντίποινα του Πεκίνου με την επιβολή δασμών στην αμερικανική σόγια είχαν ουσιαστικά σταματήσει τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, βλάπτοντας τους Αμερικανούς αγρότες, που αποτελούν βασικό εκλογικό σώμα για τον Τραμπ.

Ωστόσο, δεν έγινε καμία αναφορά στο TikTok. Δηλώσεις για την πλατφόρμα αυτή έκανε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Πεκίνο δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση των ζητημάτων.

Trump is desperately groveling for friendliness, spewing empty lines like “we know each other very well” and “we’re gonna have a great meeting”, while Xi stays cold and unmoved. When the Chinese keep that kind of icy distance, it’s a clear sign, they genuinely can’t stand him. pic.twitter.com/QUFSxLpIPv — Richard (@ricwe123) October 30, 2025

Η κατάργηση δασμών

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα καταργήσουν μέρος των δασμών που έχουν επιβάλει στο Πεκίνο για τη ροή συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει επιβάλει αυστηρούς δασμούς στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ για την υποτιθέμενη αποτυχία τους να καταπολεμήσουν το ναρκωτικό.

Ωστόσο, φαίνεται ότι θα παραμείνουν σε ισχύ άλλοι δασμοί ή φόροι επί των εισαγόμενων προϊόντων, πράγμα που σημαίνει ότι τα προϊόντα που φτάνουν στις ΗΠΑ από την Κίνα εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή άνω του 40% για τους Αμερικανούς εισαγωγείς.

Το Πεκίνο θα έχει επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Jensen Huang, επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας Nvidia, σύμφωνα με τον Τραμπ. Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης: η Κίνα επιθυμεί τσιπ υψηλής τεχνολογίας, αλλά οι ΗΠΑ θέλουν να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο έχει επίσης προσκαλέσει τον Τραμπ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ένα ακόμη σημάδι απόψυξης των διμερών σχέσεων.

«Μια καλή αρχή»

Ωστόσο, η συνάντηση έδειξε επίσης το χάσμα μεταξύ των προσεγγίσεων των δύο ηγετών. Ο Σι ήταν συγκρατημένος και είπε μόνο όσα είχε προετοιμάσει. Μπήκε στη συνάντηση γνωρίζοντας ότι είχε ισχυρά χαρτιά. Η Κίνα είχε μάθει από την πρώτη θητεία του Τραμπ, αξιοποιώντας την κυριαρχία της στις σπάνιες γαίες και διαφοροποιώντας τους εμπορικούς της εταίρους, ώστε να είναι λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ήταν πολύ πιο μετρημένος στη γλώσσα του από τον Τραμπ. Οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα λειτουργήσουν ως «ηρεμιστικό χάπι» για τις οικονομίες και των δύο χωρών, είπε.

Ο Τραμπ ήταν, όπως πάντα, πιο αυθόρμητος. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επίσης αισθητά πιο τεταμένος από ό,τι κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου ταξιδιού του στη Νοτιοανατολική Ασία, κάτι που αντανακλούσε το υψηλό διακύβευμα της συνάντησης της Πέμπτης.

Η λάμψη και η μεγαλοπρέπεια που έδειχνε από την άφιξή του στην πρώτη στάση του στη Μαλαισία πριν από πέντε ημέρες ήταν επίσης απούσες. Δεν υπήρχαν πια τα χρυσά παλάτια του είδους που τον υποδέχτηκαν στην Ιαπωνία την Τρίτη. Αντ’ αυτού, η συνάντηση έγινε σε κτίριο σε ένα αεροδρόμιο, πίσω από συρματοπλέγματα και σημεία ελέγχου ασφαλείας.

Οι στρατιωτικές μπάντες που υποδέχτηκαν τον Τραμπ στη Νότια Κορέα την Τετάρτη δεν ήταν πουθενά. Αντ’ αυτού, το μόνο σημάδι ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε στο εσωτερικό ήταν η έντονη παρουσία της αστυνομίας και των μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, παρά την πιο ήσυχη δημόσια εικόνα, αυτό που συνέβαινε στο εσωτερικό ήταν αναμφισβήτητα η πιο σημαντική ώρα και 20 λεπτά του ταξιδιού. Ο Χένρι Γουάνγκ, πρώην σύμβουλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Σι «πήγαν πολύ καλά».

Μπορεί να μην ήταν μια εμπορική συμφωνία, αλλά «έχει τεθεί ένα πλαίσιο και μια δομή», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντάς το «ένα καλό ξεκίνημα».