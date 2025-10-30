ΗΠΑ: Η Κίνα ενέκρινε την μεταβίβαση του TikTok

Η Κίνα ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης για την εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας Tik Tok, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στην Κουάλα Λουμπούρ, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το Tik Tok με όρους που ενέκρινε η Κίνα, και αναμένω ότι η συμφωνία θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό» δήλωσε στην εκπομπή Fox Business Network μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αναφέρει σε ανακοίνωση του νωρίτερα σήμερα ότι η Κίνα θα χειρισθεί κατάλληλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok με τις ΗΠΑ. Το Tik Tok θα μεταβιβαστεί σε νεοσύστατη αμερικανική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την λειτουργία του στις ΗΠΑ, ώστε η εφαρμογή να είναι αμερικανική.

Με τον τρόπο αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θα μπορεί, θεωρητικώς να την κατηγορεί για διαρροή ευαίσθητων αμερικανικών δεδομένων προς την Κίνα, όπως έκανε στο παρελθόν, απαιτώντας είτε να κλείσει η εφαρμογή είτε να μεταβιβαστεί.

