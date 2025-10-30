Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου και έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, προχωρά σε προειδοποιητική 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση.

Όπως ανακοινώθηκε, η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα ισχύσει από τις 6 το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, αναφέρεται πως: «Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη και της Υπουργού Τουρισμού κας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας.

Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί.

Καταγγέλλουμε την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη Ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς.

Αυτή είναι η ώρα μας.

Ή μαζί σηκωνόμαστε ή όλοι μαζί θα πέσουμε.

Ομοσπονδία και κυβέρνηση έχουν επιλέξει να παριστάνουν τους νεκροζώντανους, υιοθετώντας μια σιωπή που προδίδει κάθε έννοια δικαίου και αγώνα για τον κλάδο μας.

Εξακολουθούμε να ζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί.

Η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής όμως, δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει την οργανωμένη απάντηση του κλάδου».

Τι ζητάει ο κλάδος των Ταξί

«-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

– ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

-Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

-Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς

– Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές: