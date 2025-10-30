Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία»

Enikos Newsroom

κοινωνία

παρέλαση Θεσσαλονίκη αεροσκάφος μαχητικό 28η Οκτωβρίου

Δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία» στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι «σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί δια παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της ΠΚΜ».

Υπενθυμίζεται, ότι ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου με χθεσινή ανάρτησή του στο Facebook κατήγγειλε πως μια ακροδεξιά οργάνωση, η «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία», συμμετείχε στην μεγάλη στρατιωτική της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικά, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στη συμμετοχή ακραίων στοιχείων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωση τα εξής:

«Όπως αποτυπώνεται και στο επίσημο πρόγραμμα της παρέλασης Πολιτικών και Στρατιωτικών Τμημάτων, δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής στην παρέλαση σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο “Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία”.

Οποιαδήποτε άλλη παρουσία ή εμφάνιση ομάδας εκτός του επίσημου προγράμματος και χωρίς σχετική άδεια, δεν τελεί υπό την έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πως σε σύλλογο που είχε έγκριση να συμμετάσχει στην παρέλαση παρεισέφρησαν στοιχεία των οποίων η δράση δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, ο σύλλογος αυτός θα αποβληθεί δια παντός από τις θεσμοθετημένες διοργανώσεις της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Δημοκρατίας, της ενότητας και του σεβασμού της εθνικής επετείου, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ακραίας ή διχαστικής έκφρασης που δεν συνάδει με το πνεύμα του εορτασμού».

 

15:40 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Άσκηση εκκένωσης στο Υπουργείο Παιδείας – Η πρώτη ύστερα από 17 χρόνια – ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 10 π.μ. η «Άσκηση Εκκένωση...
15:13 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Με αναπνευστικά οι 2 ηλικιωμένοι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) σε διαμέ...
14:56 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Ένταση και προσωρινή διακοπή της δίκης για τα χαμένα βίντεο

Ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο...
14:34 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) λόγω φωτιάς που ξ...
