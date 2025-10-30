Βραζιλία: Συμμορίες έριξαν βόμβες με drones εναντίον της αστυνομίας – Καταγγελίες για εκτελέσεις από τις επιδρομές των αρχών στις φαβέλες

Βραζιλία: Συμμορίες έριξαν βόμβες με drones εναντίον της αστυνομίας – Καταγγελίες για εκτελέσεις από τις επιδρομές των αρχών στις φαβέλες

Η Βραζιλία βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς κατακραυγής έπειτα από καταγγελίες για φρικαλέες ενέργειες της αστυνομίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα (COP30), που θα φιλοξενήσει η χώρα παρουσία παγκόσμιων ηγετών.

Η επιχείρηση της αστυνομίας στις φαβέλες της πόλης έχει αφήσει πίσω της περισσότερους από 100 νεκρούς και συγκλονιστικές μαρτυρίες για εκτελέσεις και βασανιστήρια, αναφέρει η Daily Mail.

Χθες, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκαν στο AFP οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους, «ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 132».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αστυνομικοί αποκεφάλισαν έναν νέο άνδρα και κρέμασαν το κεφάλι του σε δέντρο μετά τη φονικότερη επιδρομή στις φαβέλες που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα.

Το γεγονός αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν η Βραζιλία υποδεχθεί ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο στη σύνοδο COP30, που ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου και προοριζόταν να αποτελέσει βιτρίνα της χώρας.

Στο μεταξύ, η βία στις φαβέλες συνεχίζεται, καθώς συμμορίες απάντησαν ρίχνοντας βόμβες με drones εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή Πένια.


«Αυτά αντιμετωπίζει η αστυνομία του Ρίο από τους εγκληματίες: με drones που ρίχνουν βόμβες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας: «Αυτό είναι το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Δεν πρόκειται για κοινό έγκλημα, αλλά για ναρκο-τρομοκρατία».


Κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εγκληματίες να χρησιμοποιούν drones για να ρίξουν βόμβες μέσα στην κοινότητα. Όλοι είναι τρομοκρατημένοι, γιατί υπάρχει συνεχής ανταλλαγή πυρών».

Φωτογραφία: AP

Οι εναέριες επιθέσεις σημειώθηκαν έπειτα από μια βίαιη αστυνομική επιχείρηση που άφησε πίσω της τουλάχιστον 100 νεκρούς, φέρνοντας στο φως το αμφιλεγόμενο «πόλεμο» της πόλης κατά των συμμοριών ναρκωτικών που ελέγχουν τις φτωχότερες συνοικίες.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κάλεσε σε δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή πολιτών ή αστυνομικών.

Οι οικογένειες των νεκρών κατήγγειλαν εκτελέσεις από την αστυνομία, ενώ η πολιτειακή κυβέρνηση χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχημένη» ενάντια σε μια ισχυρή εγκληματική οργάνωση που έχει καταλάβει μεγάλο μέρος του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι αρχές της Πολιτείας ανέφεραν ότι ο προσωρινός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 119, εκ των οποίων 115 ήταν ύποπτοι εγκληματίες και τέσσερις αστυνομικοί.

Φωτογραφία: AP

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε το οργανωμένο έγκλημα να συνεχίζει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει κατοίκους και να διασπείρει ναρκωτικά και βία στις πόλεις», έγραψε ο Λούλα στην πλατφόρμα Χ. «Χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση που να πλήττει τη ραχοκοκαλιά της διακίνησης ναρκωτικών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αθώους αστυνομικούς, παιδιά και οικογένειες».

Μια ημέρα μετά την επιχείρηση που παρέλυσε την πόλη, κάτοικοι της φαβέλας Κομπλέξο ντα Πένια περισυνέλλεξαν δεκάδες πτώματα από ένα δάσος στα περίχωρα, μεταξύ των οποίων και ενός αποκεφαλισμένου νέου άνδρα, όπως μετέδωσαν τοπικοί δημοσιογράφοι.

«Έσφαξαν τον γιο μου, του έκοψαν τον λαιμό και κρέμασαν το κεφάλι του από δέντρο σαν τρόπαιο», δήλωσε η Ρακέλ Τομάς, μητέρα του 19χρονου θύματος. «Εκτέλεσαν τον γιο μου χωρίς να του δώσουν την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τον δολοφόνησαν», είπε συγκινημένη στα τοπικά μέσα.

«Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει υπόπτους, όχι να τους εκτελεί», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος Αλμπίνο Περέιρα Νέτο, που εκπροσωπεί τρεις οικογένειες θυμάτων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ορισμένα από τα πτώματα έφεραν «εγκαύματα» και ότι αρκετοί σκοτώθηκαν αφού είχαν «δεθεί χειροπόδαρα». Κάποιοι, είπε, «δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ».

Φωτογραφία: AP

Η φονική επιχείρηση προκάλεσε ανησυχία και εκτός συνόρων. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» για τον αριθμό των θυμάτων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν συλληφθεί 113 άτομα, κατασχέθηκαν 91 τουφέκια και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

