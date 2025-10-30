Φρικτός θάνατος για 72χρονο – «Έβρασε ζωντανός» σε ντουζιέρα ξενοδοχείου

Enikos Newsroom

διεθνή

Φρικτός θάνατος για 72χρονο – «Έβρασε ζωντανός» σε ντουζιέρα ξενοδοχείου
Φωτογραφία: Freepik

Ένα ταξίδι για να παρακολουθήσει την αποφοίτηση της εγγονής του κατέληξε σε τραγωδία για τον 72χρονο Terril Johnson από το Λος Άντζελες, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο μέσα σε ντους ξενοδοχείου, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο Johnson διέμενε στο Fairfield by Marriott στις 22 Μαΐου μαζί με την οικογένειά του, λίγες ώρες πριν από την αποφοίτηση της εγγονής του, Trinity Johnson.

Έπειτα από το εξάωρο ταξίδι τους, ο βετεράνος των Πεζοναυτών έκανε ένα ζεστό ντους που «σχεδόν τον έβρασε ζωντανό», σύμφωνα με αγωγή που είδε η Daily Mail.

Ο γιος του, Deshun, τον βρήκε μερικώς βυθισμένο μέσα στο μπάνιο με το νερό να τρέχει. Το νερό ήταν τόσο καυτό που τα μέλη της οικογένειας δεν μπόρεσαν να τον τραβήξουν έξω από τη μπανιέρα, σύμφωνα με την αγωγή.

Το καυτό νερό προκάλεσε εγκαύματα τρίτου βαθμού

Η θερμοκρασία εκτιμάται ότι ήταν περίπου 57 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή 15 βαθμούς πάνω από το νόμιμο όριο της Καλιφόρνια.

«Η έκθεση σε νερό τέτοιας θερμοκρασίας είναι γνωστό ότι προκαλεί εγκαύματα τρίτου βαθμού μέσα σε δευτερόλεπτα», αναφέρεται στην αγωγή. «Έπρεπε να παρακολουθήσουν με τρόμο καθώς το δέρμα του αποκολλούνταν από το σώμα του».

Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ σημειώνει ότι ένα άτομο μπορεί να υποστεί έγκαυμα τρίτου βαθμού μετά από μόλις 30 δευτερόλεπτα έκθεσης σε νερό 54 βαθμών.


Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «σοβαρά εγκαύματα από ζεστό νερό» στο λαιμό, στον κορμό και σε άλλα μέρη του σώματος, καλύπτοντας περίπου το 30% του σώματος.

Ο Deshun βρήκε τον παππού του μέσα σε λίγα λεπτά από την είσοδο του στο ντους. Η οικογένεια προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, αλλά δυσκολεύτηκε λόγω της αποκόλλησης του δέρματος.

Η οικογένεια κατηγορεί το ξενοδοχείο για ακούσια ανθρωποκτονία: «Αυτό δεν ήταν κάποιο ατύχημα. Ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της ακραίας αμέλειας του κατηγορούμενου και της αποτυχίας να τηρηθούν ακόμη και βασικές υποχρεώσεις ασφάλειας», αναφέρει η αγωγή.

Η Daily Mail έχει επικοινωνήσει με τη Marriott και τον δικηγόρο της οικογένειας για σχόλιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ζάχαρη μπορούμε να φάμε μέσα στην ημέρα; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Ο Τραμπ μειώνει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα – Τι είπε για τις σπάνιες γαίες

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Romo: Η DJI παρουσίασε την διάφανη ρομποτική της σκούπα – Κυκλοφορεί σε 3 εκδόσεις

Τεστ προσωπικότητας: Η πινελιά που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε γλύπτης, ζωγράφος ή δημιουργός κολάζ
περισσότερα
15:07 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Βραζιλία: Συμμορίες έριξαν βόμβες με drones εναντίον της αστυνομίας – Καταγγελίες για εκτελέσεις από τις επιδρομές των αρχών στις φαβέλες

Η Βραζιλία βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς κατακραυγής έπειτα από καταγγελίες για φρικαλέες ε...
14:24 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Νέες επιδρομές του Ισραήλ στον θύλακα με αεροσκάφη και άρματα μάχης – Πλήγματα «ακριβείας» ανακοίνωσαν οι IDF

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν σήμερα περιοχές στην ανατολική Γάζα, σύμφωνα ...
13:47 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: «Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, η Μόσχα θα ακολουθήσει» – Η απάντηση Πεσκόφ στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ...
13:13 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Κατάρ και Ομάν για την προμήθεια Eurofighter

Η Άγκυρα δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις με τo Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς