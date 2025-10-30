Φρικτός θάνατος για 72χρονο – «Έβρασε ζωντανός» σε ντουζιέρα ξενοδοχείου

Ένα ταξίδι για να παρακολουθήσει την αποφοίτηση της εγγονής του κατέληξε σε τραγωδία για τον 72χρονο Terril Johnson από το Λος Άντζελες, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο μέσα σε ντους ξενοδοχείου, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο Johnson διέμενε στο Fairfield by Marriott στις 22 Μαΐου μαζί με την οικογένειά του, λίγες ώρες πριν από την αποφοίτηση της εγγονής του, Trinity Johnson.

Έπειτα από το εξάωρο ταξίδι τους, ο βετεράνος των Πεζοναυτών έκανε ένα ζεστό ντους που «σχεδόν τον έβρασε ζωντανό», σύμφωνα με αγωγή που είδε η Daily Mail.

Ο γιος του, Deshun, τον βρήκε μερικώς βυθισμένο μέσα στο μπάνιο με το νερό να τρέχει. Το νερό ήταν τόσο καυτό που τα μέλη της οικογένειας δεν μπόρεσαν να τον τραβήξουν έξω από τη μπανιέρα, σύμφωνα με την αγωγή.

Το καυτό νερό προκάλεσε εγκαύματα τρίτου βαθμού

Η θερμοκρασία εκτιμάται ότι ήταν περίπου 57 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή 15 βαθμούς πάνω από το νόμιμο όριο της Καλιφόρνια.

«Η έκθεση σε νερό τέτοιας θερμοκρασίας είναι γνωστό ότι προκαλεί εγκαύματα τρίτου βαθμού μέσα σε δευτερόλεπτα», αναφέρεται στην αγωγή. «Έπρεπε να παρακολουθήσουν με τρόμο καθώς το δέρμα του αποκολλούνταν από το σώμα του».

Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ σημειώνει ότι ένα άτομο μπορεί να υποστεί έγκαυμα τρίτου βαθμού μετά από μόλις 30 δευτερόλεπτα έκθεσης σε νερό 54 βαθμών.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν «σοβαρά εγκαύματα από ζεστό νερό» στο λαιμό, στον κορμό και σε άλλα μέρη του σώματος, καλύπτοντας περίπου το 30% του σώματος.

Ο Deshun βρήκε τον παππού του μέσα σε λίγα λεπτά από την είσοδο του στο ντους. Η οικογένεια προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, αλλά δυσκολεύτηκε λόγω της αποκόλλησης του δέρματος.

Η οικογένεια κατηγορεί το ξενοδοχείο για ακούσια ανθρωποκτονία: «Αυτό δεν ήταν κάποιο ατύχημα. Ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της ακραίας αμέλειας του κατηγορούμενου και της αποτυχίας να τηρηθούν ακόμη και βασικές υποχρεώσεις ασφάλειας», αναφέρει η αγωγή.

Η Daily Mail έχει επικοινωνήσει με τη Marriott και τον δικηγόρο της οικογένειας για σχόλιο.