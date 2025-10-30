Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Με αναπνευστικά οι 2 ηλικιωμένοι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Παντελή Λινού.

Όπως έγραψε το enikos.gr, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι δύο ηλικιωμένοι, που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της φωτιάς, παρελήφθησαν από διασώστες του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Σημειώνεται ότι στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

 

 

