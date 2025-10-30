Τέμπη: Ένταση και προσωρινή διακοπή της δίκης για τα χαμένα βίντεο

Ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας κατά την συζήτηση επί του αιτήματος αναβολής που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων των Τεμπών και συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου ξεκίνησε από μια φράση του συνηγόρου προς την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, με τους συγγενείς να αγανακτούν και να φωνάζουν «ντροπή» προς τον συνήγορο ζητώντας παράλληλα να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, λόγω της έντασης, και αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου μέσα στην επόμενη ώρα.

Σημειώνεται ότι πριν από την διακοπή ο συνήγορος συγγενών θυμάτων κ. Δημήτρης Σκαρίπας ζήτησε και έλαβε άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να παρασταθεί στη δίκη, επισημαίνοντας έτσι πως δεν υπάρχει κόλλημα από τους δικηγόρους και δεν μπορεί να δοθεί αναβολή γι’ αυτόν τον λόγο.

Η πλευρά της υποστήριξης ζητά να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να διατάξει η εισαγγελέας την βίαιη προσαγωγή των άλλων δύο κατηγορουμένων, που δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο.