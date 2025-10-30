ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ

Στο 8,2% ανήλθε η ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025, έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο 2024 και 8,2% (αναθεωρημένο) τον Αύγουστο 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων έφτασε τα 385.804 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 70.449 άτομα (15,4%) σε σχέση με έναν χρόνο πριν και κατά 384 άτομα (0,1%) συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Αναφορικά με το φύλο, η ανεργία στις γυναίκες υποχώρησε στο 10,9% από 11,9% πέρυσι, ενώ στους άνδρες μειώθηκε στο 6% από 7,9%.

Κατά ηλικιακή κατηγορία, το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-24 ετών διαμορφώθηκε στο 18,5%, έναντι 19,2% τον Σεπτέμβριο 2024, ενώ στις ηλικίες 25-74 ετών μειώθηκε στο 7,7% από 9,1%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα (1,4%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, αλλά μείωση κατά 23.597 άτομα (0,5%) συγκριτικά με τον Αύγουστο 2025.

Τέλος, τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού —όσοι δηλαδή δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία— έφτασαν τα 3.031.831, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα (0,5%) σε ετήσια βάση, αλλά αύξηση κατά 21.675 άτομα (0,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

 

 

