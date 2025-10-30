Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα, που βρίσκεται επί της οδού Λίνου Παντελή στο Παλαιό Φάληρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένους από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι παρελήφθησαν από διασώστες του ΕΚΑΒ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.