Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για την δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

Enikos Newsroom

κοινωνία

δολοφονία Κύπρος

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στις 17 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο 28χρονα ξαδέλφια -Έλληνες υπήκοοι με καταγωγή από τη Γεωργία- που διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο.

Μετά το έγκλημα φαίνεται ότι διέφυγαν από την Κύπρο και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Δημοσθένους έγινε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα.

Σύμφωνα με στοιχεία από την κυπριακή αστυνομία, οι δράστες, που φέρονται να ήταν δύο, επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο προπορευόταν του οχήματος του θύματος, στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του.

Όταν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία μείωσε την ταχύτητα, λόγω του οδικού κυρτώματος, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ με αυτόματο όπλο κατά του επιχειρηματία.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, έκαψαν το βαν σε περιοχή της Γερμασόγειας και διέφυγαν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Όπως προέκυψε από τη βαλλιστική εξέταση, οι δράστες έριξαν τουλάχιστον 13 σφαίρες εναντίον του επιχειρηματία, με τις τρεις εξ’ αυτών να τον τραυματίζουν θανάσιμα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του 49χρονου επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ζάχαρη μπορούμε να φάμε μέσα στην ημέρα; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ουρολοιμώξεις: Μελέτη έδειξε ότι 1 στις 5 μπορεί να συνδέεται με μολυσμένο κρέας – Τι να προσέχουμε

Ο Τραμπ μειώνει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα – Τι είπε για τις σπάνιες γαίες

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε

Romo: Η DJI παρουσίασε την διάφανη ρομποτική της σκούπα – Κυκλοφορεί σε 3 εκδόσεις

Τεστ προσωπικότητας: Η πινελιά που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε γλύπτης, ζωγράφος ή δημιουργός κολάζ
περισσότερα
15:40 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Άσκηση εκκένωσης στο Υπουργείο Παιδείας – Η πρώτη ύστερα από 17 χρόνια – ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, στις 10 π.μ. η «Άσκηση Εκκένωση...
15:25 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία»

Δεν δόθηκε καμία έγκριση και άδεια συμμετοχής σε ομάδα ή σύλλογο με τον τίτλο «Ελληνική Ορθόδο...
15:13 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο – Με αναπνευστικά οι 2 ηλικιωμένοι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) σε διαμέ...
14:56 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Τέμπη: Ένταση και προσωρινή διακοπή της δίκης για τα χαμένα βίντεο

Ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς