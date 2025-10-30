Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για την δολοφονία του 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στις 17 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο 28χρονα ξαδέλφια -Έλληνες υπήκοοι με καταγωγή από τη Γεωργία- που διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο.

Μετά το έγκλημα φαίνεται ότι διέφυγαν από την Κύπρο και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Δημοσθένους έγινε το πρωί της Παρασκευής (17/10), στον δρόμο Αψιού – Αγίου Αθανασίου, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα.

Σύμφωνα με στοιχεία από την κυπριακή αστυνομία, οι δράστες, που φέρονται να ήταν δύο, επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο προπορευόταν του οχήματος του θύματος, στο οποίο βρισκόταν και ο γιος του.

Όταν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία μείωσε την ταχύτητα, λόγω του οδικού κυρτώματος, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ με αυτόματο όπλο κατά του επιχειρηματία.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, έκαψαν το βαν σε περιοχή της Γερμασόγειας και διέφυγαν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Όπως προέκυψε από τη βαλλιστική εξέταση, οι δράστες έριξαν τουλάχιστον 13 σφαίρες εναντίον του επιχειρηματία, με τις τρεις εξ’ αυτών να τον τραυματίζουν θανάσιμα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του 49χρονου επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου.