Νέος ψηφιακός «χάρτης τροχαίων συγκρούσεων»: Πού βρίσκονται τα «κόκκινα» σημεία της Αθήνας

Μέσω του gov.gr διατίθεται πλέον ένας διαδραστικός χάρτης που αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο τα σημεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων. Στόχος, η πρόληψη και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο κάνει την εμφάνισή του στο gov.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να δουν πού καταγράφονται τα περισσότερα τροχαία. Ο «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων», όπως ονομάζεται, απεικονίζει με χρωματική διαβάθμιση (πορτοκαλί και κόκκινο) τα σημεία «καρμανιόλες» σε όλη τη χώρα, με έμφαση φυσικά στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, ο χάρτης δεν αναφέρεται σε «ατυχήματα», αλλά σε συγκρούσεις, ώστε να αποδίδει με ακρίβεια τα περιστατικά και να συμβάλλει στην κατανόηση των αιτιών. «Η οδική δεξιότητα δεν είναι σταθερή – αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον και τις υποδομές», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως πολλά περιστατικά σχετίζονται με ανεπαρκή σήμανση, ελλιπή ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, κ. Αβέρωφ, επισήμανε πως «το μεγαλύτερο μέρος των τροχαίων δυστυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα – στον οδηγό, τον πεζό ή τον αναβάτη». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Περιφέρειας για συντήρηση του οδικού δικτύου και των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και στη μείωση κατά 17% των θανατηφόρων τροχαίων το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ρεπόρτερ του ERTNews, Βάσια Ηλιοπούλου βρέθηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία που καταγράφει ο χάρτης – στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Πανόρμου – όπου σύμφωνα με τα δεδομένα σημειώνονται συχνές παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Εκεί, όπως παρατηρήθηκε, οι πινακίδες είναι ξεθωριασμένες ή καλυμμένες με αυτοκόλλητα, ενώ η έντονη κίνηση και τα καταστήματα γύρω αποσπούν την προσοχή των οδηγών.

Ο χάρτης αντλεί στοιχεία από επίσημες βάσεις δεδομένων της αστυνομίας και των αρμόδιων υπουργείων, τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο απώτερος στόχος, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, είναι η πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων, η ενημέρωση των οδηγών και η σταδιακή διαμόρφωση πιο ασφαλών υποδομών.

«Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αλλά χρειάζεται σεβασμός στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», κατέληξε ο κ. Ζωγράφος.