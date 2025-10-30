Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πιάνουν επ’αυτοφώρω την Μελισσάνθη να φιλιέται με τον Άγγελο και η Πολυξένη πέφτει θύμα του Πασχάλη

Απόψε στις 22:30, στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της αισθηματικής σειράς του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», τα 5 κορίτσια έρχονται αντιμέτωπα με ανατροπές που θα ταράξουν τις ζωές τους.

Η Μελισσάνθη πιάνεται στα πράσα να φιλιέται με τον Άγγελο, η Ιουλία νιώθει παραμελημένη από τον Φωκά και στρέφεται στον Κίμωνα, η Ασπασία έρχεται κοντά με τον Λεωνίδα, η Πολυξένη πέφτει θύμα του Πασχάλη και η Μαγδαληνή σκέφτεται σοβαρά τον γάμο.

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί.

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

12ο Επεισόδιο

Η Χλόη είναι έγκυος από τον Μηνά, ενώ η Μελισσάνθη πιάνεται επ’ αυτοφώρω από την Νταίζη, να φιλιέται με τον Άγγελο. Η Ιουλία βλέπει μια διαφορετική πλευρά του Κίμωνα, ενώ παράλληλα έρχεται σε μεγάλη ρήξη με τον Φωκά σχετικά με τη δουλειά του.

Η Ασπασία μαθαίνει, να οδηγεί μηχανάκι, όμως μετά από ένα ατύχημα συναντά στα επείγοντα τον Σταύρο, που πιάστηκε στα χέρια με τον Μίμη.

Ελλείψει προσωπικής εμπειρίας στον έρωτα και στην προσπάθεια της, να κατανοήσει το ρόλο της Μπλανς, η Πολυξένη προσπαθεί, να αποσπάσει πληροφορίες από την πλούσια ερωτική ζωή του Πασχάλη. Εντωμεταξύ,  η Μαγδαληνή μοιράζεται με την Άννα την επιθυμία της, να παντρευτεί τον Οδυσσέα.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Ο Πασχάλης προσπαθεί να αποπλανήσει την Πολυξένη: 

Η Νταίζη πιάνει την Μελισσάνθη και τον Άγγελο να φιλιούνται: 

Ο Σταύρος βλέπει την Ασπασία και τον Λεωνίδα μαζί: 

Δείτε εδώ το trailer: 

