Η κόντρα Μπακογιάννη – Κικίλια μετά την ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων και η «πυροσβεστική» παρέμβαση Μαρινάκη

Να ρίξει τους τόνους στην ένταση που προκλήθηκε μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια και της Ντόρας Μπακογιάννη επιχείρησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Οι τόνοι ανέβηκαν για την ΕΔΕ σε βάρος του λιμενάρχη Χανίων σχετικά με τον ξυλοδαρμό 76χρονου σε γκαράζ πλοίου, με την Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει λόγο για «παρορμητική απόφαση». «Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γι’ αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση», είπε μεταξύ άλλων η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε μέσω του Realfm 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα για τα περί αλαζονείας ότι «διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι. Προβλέπεται στον νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο, να μην διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτό κύριοι είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος Δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί μέσα σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε και να έχει τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητεί κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη», είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Ακούστε τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας στον Realfm 97,8 https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-30-Βασίλης-Κικίλιας-Χατζηνικολάου.mp3

Για το θέμα ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την απόφαση του Βασίλη Κικίλια να διενεργηθεί ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων, ωστόσο είπε πως δεν υπάρχει καμία τιμωρητική διάθεση «να αμαυρωθεί η προσφορά του».

«Όπως ενημέρωσε ο υπουργός, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, διετάχθη ΕΔΕ που είναι σε εξέλιξη και με τον ανεξάρτητο ρόλο της και τον τρόπο που λειτουργεί, θα αποφασίσει τελικά τι συνέβη. Πάντοτε πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα – είτε ποινική, είτε πειθαρχική – μιλάει τελευταίος, εκφράζει τις απόψεις του και στο τέλος της ημέρας υπηρεσιακά αποφασίζεται τι τελικά συνέβη και αν υπάρχει λόγος να επιβληθεί κάποια ποινή», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε καμία περίπτωση, όμως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μία περιοχή που δοκιμάστηκε πολύ, ειδικά από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας – αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο των ανθρώπων που εποπτεύουν το λιμενικό – η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει μία πρωτοφανή κρίση. Επαναλαμβάνω ότι έχει διαταχθεί σχετική ΕΔΕ και εκείνη θα βγάλει αμερόληπτα τα πορίσματά της», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Η υπόθεση του λιμενάρχη Χανίων

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 27 Οκτωβρίου ο Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “ΑΡΙΑΔΝΗ” στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, «μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων».

«Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται», αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας.

Και προσθέτει: «Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».

Οι αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία

Πάντως την θέση της Ντόρας Μπακογιάννη στηρίζει το δημοτικό συμβούλιο Χανίων που έβγαλε ομόφωνο ψήφισμα υπέρ του λιμενάρχη. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επικοινώνησε με τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος αλλά και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, ενώ σε δηλώσεις του κάλεσε τον κ. Κικίλια να διενεργήσει με ακεραιότητα και νηφαλιότητα, να άρει την αδικία, όπως είπε και «να στείλει το σωστό μήνυμα στο λιμενικό σώμα».

Ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στην απομάκρυνση του λιμενάρχη Νεκτάριου Γιαννουλάκη εξέδωσε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, καλώντας τον υπουργό Ναυτιλίας να ανακαλέσει την απόφασή του.

«Ένα τέτοιο περιστατικό ήταν πολύ μικρό και δεν μπορεί να κρίνει την μέχρι τώρα και την από εδώ και πέρα πορεία του. Ευελπιστώ ότι είναι μια παρεξήγηση η οποία θα μπορέσει να λυθεί για να επιστρέψει στα καθήκοντά του, κάτι που όλοι μας θέλουμε», δήλωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων της ΝΔ Σέβη Βολουδάκη, η οποία έκανε ειδική αναφορά στην άριστη συνεργασία της με τον λιμενάρχη.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής Χανίων της ΝΔ Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, αναφέρθηκε στο έργο του Λιμενάρχη Χανίων ειδικά στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. «Εκτιμώ ότι ήταν μια βιαστική και άδικη απόφαση», δήλωσε τονίζοντας την ανάγκη ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, που ήταν και από τους πρώτους που αντέδρασε, κάλεσε τον Υπουργό Ναυτιλίας να πάρει πίσω την απόφαση. «Είναι ένας άξιος αξιωματικός στον οποίο δεν άξιζε αυτή η μεταχείριση, η οποία δίνει και ένα πολύ κακό μήνυμα προς τους υπόλοιπους συναδέλφους του».

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ζητώντας να αρθεί η απόφαση.