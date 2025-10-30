Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, ούτε τιμωρητική διάθεση» – Τι απάντησε για τις αιχμές Μπακογιάννη κατά Κικίλια

Για την κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη στην απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, να διατάξει ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας στο γκαράζ πλοίου, ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Όπως ενημέρωσε ο υπουργός, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, διετάχθη ΕΔΕ που είναι σε εξέλιξη και με τον ανεξάρτητο ρόλο της και τον τρόπο που λειτουργεί, θα αποφασίσει τελικά τι συνέβη. Πάντοτε πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα – είτε ποινική, είτε πειθαρχική – μιλάει τελευταίος, εκφράζει τις απόψεις του και στο τέλος της ημέρας υπηρεσιακά αποφασίζεται τι τελικά συνέβη και αν υπάρχει λόγος να επιβληθεί κάποια ποινή», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε καμία περίπτωση, όμως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μία περιοχή που δοκιμάστηκε πολύ, ειδικά από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας – αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο των ανθρώπων που εποπτεύουν το λιμενικό – η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει μία πρωτοφανή κρίση. Επαναλαμβάνω ότι έχει διαταχθεί σχετική ΕΔΕ και εκείνη θα βγάλει αμερόληπτα τα πορίσματά της», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Μπακογιάννη: Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά

«Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι τα φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το. Στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με έναν λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γι’ αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση», είπε μεταξύ άλλων η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.