Κίλι Σφακιανάκη – Γιώργος Λιάγκας: «Πέθανε στο σπίτι, την πήγαν στο νοσοκομείο άπνοη και άσφυγμη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Νότης Σφακιανάκης

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών άφησε το απόγευμα της Κυριακής (2/11) η Κίλι Σφακιανάκη.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη βρισκόταν υπό την επίβλεψη της αποκλειστικής νοσοκόμας και της κόρης της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα στο “Πρωινό”, έπασχε από Πάρκινσον και μετακινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

«Στο σπίτι τους είχαν φτιάξει τελευταία ένα μικρό “νοσοκομείο” με ειδικό προσωπικό που τη φρόντιζε. Η γυναίκα πέθανε στο σπίτι, ο Νότης δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα. Ο γιος τους ήταν στην Κω για δουλειές, έρχεται εσπευσμένα σήμερα στην Αθήνα. Στο σπίτι ήταν η κόρη και η νοσοκόμα», περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Με το που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και την πήγαν στο Ασκληπιείο Βούλας στις 9 το βράδυ άπνοη και άσφυγμη. Το πρωτόκολλο στα δημόσια νοσοκομεία είναι να γίνεται ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, όταν ο θάνατος σημειώνεται εκτός νοσοκομείου. Δεν έδωσε κάποιο δείγμα η γυναίκα ότι μπορεί να επανέλθει στη ζωή», συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ του ο παρουσιαστής.

Η Κίλι Σφακιανάκη και ο Νότης Σφακιανάκης γνωρίστηκαν στην Κω το 1984, όπου εκείνη είχε βρεθεί για καλοκαιρινές διακοπές, και παντρεύτηκαν το 1991. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ασφυξία» στα νοσοκομεία και η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ

Ευλογιά των πιθήκων: Το νέο στέλεχος έχει εισβάλει στην Ευρώπη – Πώς να προστατευτούμε;

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για εφορία και ΕΦΚΑ: Γιατί μετατέθηκε για το 2026

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
09:19 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η σύζυγός του, Κίλι

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του, 2 Νοεμβρίου,...
06:08 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Λάσπα: «Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών»

Η Κατερίνα Λάσπα παραδέχτηκε ότι της λείπει η τηλεόραση, ξεκαθάρισε όμως πως δεν την ενδιαφέρε...
03:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μαριάννα Κιμούλη: «Δε θέλω να πορεύομαι στη ζωή μου σαν να μην έχω αυτό το επώνυμο» – Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πατέρα της

Η Μαριάννα Κιμούλη, κόρη του Γιώργου Κιμούλη μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τη σχέση της με την ...
03:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Ιωάννα Μπέλλα: Οι δημοσιογράφοι να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου

Μία οργισμένη ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Μπέλλα στα social media, απαντώντας σε όσους σχολιάζουν ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς