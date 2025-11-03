Κίλι Σφακιανάκη – Γιώργος Λιάγκας: «Πέθανε στο σπίτι, την πήγαν στο νοσοκομείο άπνοη και άσφυγμη»

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών άφησε το απόγευμα της Κυριακής (2/11) η Κίλι Σφακιανάκη.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη βρισκόταν υπό την επίβλεψη της αποκλειστικής νοσοκόμας και της κόρης της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα στο “Πρωινό”, έπασχε από Πάρκινσον και μετακινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

«Στο σπίτι τους είχαν φτιάξει τελευταία ένα μικρό “νοσοκομείο” με ειδικό προσωπικό που τη φρόντιζε. Η γυναίκα πέθανε στο σπίτι, ο Νότης δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα. Ο γιος τους ήταν στην Κω για δουλειές, έρχεται εσπευσμένα σήμερα στην Αθήνα. Στο σπίτι ήταν η κόρη και η νοσοκόμα», περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Με το που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και την πήγαν στο Ασκληπιείο Βούλας στις 9 το βράδυ άπνοη και άσφυγμη. Το πρωτόκολλο στα δημόσια νοσοκομεία είναι να γίνεται ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, όταν ο θάνατος σημειώνεται εκτός νοσοκομείου. Δεν έδωσε κάποιο δείγμα η γυναίκα ότι μπορεί να επανέλθει στη ζωή», συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ του ο παρουσιαστής.

Η Κίλι Σφακιανάκη και ο Νότης Σφακιανάκης γνωρίστηκαν στην Κω το 1984, όπου εκείνη είχε βρεθεί για καλοκαιρινές διακοπές, και παντρεύτηκαν το 1991. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.