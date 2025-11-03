Γκουαρντιόλα: Στο επίπεδο Μέσι και Ρονάλντο ο Χάαλαντ

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ ήταν για μια ακόμη φορά καθοριστικός για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αυτός ήταν που την οδήγησε με δύο γκολ στη δύσκολη νίκη επί της αξιόμαχης Μπόρνμουθ με 3-1 στο «Ετιχαντ», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε με τον Χάαλαντ (17′), αλλά οι φιλοξενούμενοι γρήγορα βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ανταμς (25′).

Ο Νορβηγός όμως σταρ είχε ξανά την απάντηση και έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «πολίτες» στο 32ο λεπτό και ο Ο’ Ράιλι διαμόρφωσε στο 60′ το τελικό σκορ. Ο Χάαλαντ με τα δύο αυτά γκολ έφθασε τα 20 συνολικά σε 17 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και επιβεβαίωσε πως και φέτος είναι το φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Premier League, στην οποία έχει σημειώσει 13 τέρματα σε δέκα μόλις αγώνες!

Μετά το ματς και τη νέα καταπληκτική εμφάνιση του 25χρονου σκόρερ ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο αφορά την επιδραστικότητα του στην ομάδα του Μάντσεστερ:

«Είναι σαν να έχεις στην ομάδα τον Μέσι ή τον Ρονάλντο. Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη. Βλέπετε σε άλλον παίκτη τέτοιους αριθμούς; Φυσικά και είναι σε αυτό το επίπεδο. Η διαφορά είναι ότι ο Μέσι και ο Ρονάλντο το κάνουν σταθερά εδώ και 15 χρόνια. Όμως αυτό είναι το επίπεδό του», τόνισε ο Καταλανός κόουτς και συμπλήρωσε:

«Εχει την ίδια δίψα και το πάθος για τη νίκη. Είναι κορυφαίος. Έχω πει πολλές φορές πόσο απίστευτα διαχειρίσιμος παίκτης και άνθρωπος είναι. Είμαι σκληρός μερικές φορές μαζί του, αλλά είναι ανοιχτόμυαλος. Ζει για τα γκολ. Χωρίς αυτόν θα ήταν δύσκολα για την ομάδα, για να είμαι ειλικρινής».

