Ισραήλ: Ταυτοποίησε τις τρεις σορούς που παρέδωσε χθες η Χαμάς – Ανήκουν σε ομήρους

Ισραήλ: Ταυτοποίησε τις τρεις σορούς που παρέδωσε χθες η Χαμάς – Ανήκουν σε ομήρους
Πηγή: Χ / @IDF

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς χθες, Κυριακή, ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν από την παλαιστινιακή οργάνωση κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη (…) ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.


Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.


Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

