Ηρακλειά: Σώος 31χρονος ναυτικός έπειτα από πτώση στη θάλασσα

Σώος και καλά στην υγεία του είναι 31χρονος αλλοδαπός ναυτικός που εντοπίστηκε και διασώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ηρακλειάς, έπειτα από πτώση του στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τον 31χρονο και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, ο ναυτικός έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες. Ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε άμεσα τις λιμενικές αρχές ότι δεν μπορούσε να τον εντοπίσει επί του πλοίου, κινητοποιώντας τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

10:19 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

