Σε τρεις ημέρες μετάδοσης «κλείδωσαν» τελικά οι «Ράδιο αρβύλα», που κάνουν πρεμιέρα απόψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με εκπομπές έως την Τετάρτη.

Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, στις αρχικές συζητήσεις ανάμεσα στους ιθύνοντες του καναλιού και τον Αντώνη Κανάκη υπήρχε στο κάδρο και η Πέμπτη. Πλησιάζοντας στην πρεμιέρα και υπό την πίεση και τον φόρτο εργασίας που τη συνοδεύει, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές «κλείδωσε» στο παρά πέντε για τρεις ημέρες.

Όπως αναφέρει η Reallife, την πρώτη εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Τετάρτη θα βγει στον αέρα το «Ράδιο αρβύλα» με όλο το πλούσιο υλικό για σάτιρα που έχει συγκεντρώσει η τρομερή ομάδα, ενώ από τη δεύτερη εβδομάδα (10 Νοεμβρίου) στο slot των 20:00 επιστρέφουν οι «Boomers» και το «Vinylio».