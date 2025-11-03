Ανατροπή σκηνικού στην πρωινή ζώνη

Με αύξηση 5 μονάδων, η Κατερίνα Καινούργιου ανεβαίνει στην πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη. Οι επιδόσεις του Γιώργου Λιάγκα, της Ζήνας Κουτσελίνη και της Σίσσυς Χρηστίδου μετά τις αλλαγές στην ώρα έναρξης και στη διάρκεια.

Σημαντικές ανακατατάξεις έως και πλήρη ανατροπή καταγράφονται στην ευρύτερη πρωινή ζώνη στην εκκίνηση της σεζόν. Στον πρώτο «έλεγχο» της Nielsen με συγκεντρωτικά στοιχεία από τις πρεμιέρες έως την… παρέλαση, καταγράφονται ραγδαίες αυξομειώσεις σε εκπομπές, σε σχέση με τις περυσινές τους επιδόσεις, που φέρνουν τα πάνω κάτω στο βάθρο.

Αύξηση στο μερίδιο τηλεθέασης κατά 50% σε σχέση με πέρυσι σημειώνει η εκπομπή «Super Κατερίνα» (10:00-13:00) στον Alpha. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως και 24 Οκτωβρίου συγκεντρώνει μερίδιο 16,6% στο κοινό 18-54, έναντι 11,7% την περασμένη σεζόν, πετυχαίνοντας άνοδο 4,9 μονάδων. Με σημαντική απόκλιση ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Φαίη Σκορδά στο Mega. Όπως αναφέρει η Reallife, το «Buongiorno» (9:20-12:45) μπαίνει στη νέα σεζόν σημειώνοντας μέσο όρο 12,1% έναντι 13,2% πέρυσι, ποσοστό με το οποίο την περασμένη σεζόν κατέκτησε την πρώτη θέση.

Σε κοντινή απόσταση έρχεται και το «Πρωινό» (9:00- 12:30) του ΑΝΤ1. Με μετακίνηση της εκπομπής νωρίτερα κατά μία ώρα και σημαντικές αλλαγές στο πάνελ, η εκπομπή με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα σημειώνει φέτος στο κοινό 18-54 μερίδιο τηλεθέασης 11,7%, έναντι 12,1% την περασμένη σεζόν. Το «Breakfast@Star» (8:45-11:45) με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου έπεται με ποσοστό 9,3%, έναντι 10% την περασμένη σεζόν, και η κατάταξη κλείνει με το «Πρωίαν σε είδον» (9:00-12:00) στην ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά να σημειώνουν 4,6% έναντι 4,9%.

Σταθερών επιδόσεων και με… μασίφ κοινό αποδεικνύεται για μία ακόμα χρονιά το «Happy Day» στην πολύ πρωινή ζώνη του Alpha. Το πρωινό της Σταματίνας Τσιμτσιλή (7:45-10:00) συνεχίζει ακάθεκτο με μέσο όρο 18,3% (18% πέρυσι). Αντιθέτως, με χαμηλότερες επιδόσεις ξεκίνησε στη φετινή «μάχη» η Ζήνα Κουτσελίνη. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», που φέτος έχει διευρυμένη διάρκεια ξεκινώντας από την πρωινή ζώνη και μπαίνοντας στη μεσημεριανή (11:45-14:45), καταγράφει κατά μέσο όρο ποσοστό 9,6%, έναντι 12,8% την περυσινή σεζόν.

