Νότης Σφακιανάκης: «Έμεινε δίπλα μου στρατιώτης, φρουρός σε όλα αυτά που κάναμε…» – Όσα είχε πει για τη σύζυγό του πριν από 10 χρόνια

Ο Νότης Σφακιανάκης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους λαϊκούς ερμηνευτές, με το όνομά του να έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου. Το 1985 θα ξεκινήσει την επαγγελματική του ενασχόληση με το τραγούδι, ενώ έναν χρόνο πριν, το 1984 στην Κω, γνώρισε την γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του στις εύκολες αλλά και στις δύσκολες στιγμές, την αγαπημένη του Κίλι Σφακιανάκη.

Στη διάρκεια της κοινής του ζωής, το ζευγάρι θα αποκτήσει δύο παιδιά, τα δίδυμα Απόλλωνα και Αφροδίτη, που θα ολοκληρώσουν την ευτυχία τους. Ύστερα από 41 χρόνια που πέρασαν μαζί, η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε σε ηλικία μόλις 62 ετών, ανήμερα μάλιστα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη.

Δέκα χρόνια πριν, το 2015, ο επιτυχημένος τραγουδιστής είχε καθίσει στον καναπέ της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη. Τότε, ο ερμηνευτής είχε μιλήσει για την σύζυγό του, τα δύσκολα πρώτα χρόνια της ζωής τους, την γνωριμία τους, ενώ της ζήτησε και δημόσια συγγνώμη για ό,τι λάθη έχει κάνει.

Αναφερόμενος στα πρώτα δύσκολα χρόνια με την σύζυγό του, ο Νότης Σφακιανάκης είχε πει ότι: «Ενώ έπαιζα μουσική και ήμουν το πρόσωπο, ως DJ, αυτόν προσέχεις τέλος πάντων, εγώ έπειτα από εκεί, που τελείωνε το καλοκαίρι, έριχνα μπετά με το καρότσι, για δύο χιλιάδες δραχμές. Ζόρικα πράγματα και η γυναίκα μου έμεινε στρατιώτης δίπλα, φρουρός σε όλα αυτά που κάναμε.

Επίσης το 1990 αμέσως μετά έκανα τον δίσκο, αλλά πριν γίνει όλο αυτό το πράγμα, εμείς ζούσαμε σε ένα ημιυπόγειο και είχαμε πάλι συμπωματικά δύο χιλιάδες την ημέρα, απ’ αυτά που είχαμε μαζέψει, για να φάμε, να διασκεδάσουμε, να πληρώσουμε τα πάγια έξοδα…».

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης είχε εξηγήσει πως: «Αυτό που πρωτοείδα όταν την γνώρισα ήταν έναν άνθρωπο αυθόρμητο, ο οποίος έχει καλοσύνη, το βλέπεις αυτό στο βλέμμα του άλλου. Αυτό με συνεπήρε μαζί με την εξωτερική της εμφάνιση, γιατί το πρώτο πράγμα που βλέπουμε σε έναν άνθρωπο είναι αν μας αρέσει αισθητικά, και απ’ εκεί και έπειτα ψάχνουμε βαθύτερα».

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να πει στη σύζυγό του δημόσια κάτι για πρώτη φορά, ο Νότης Σφακιανάκης είχε απαντήσει: «Της ζητώ συγγνώμη για ό,τι λάθη έχω κάνει!».