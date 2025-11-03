Mικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρύλος της ροκ – Τι είπε για τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης και τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τα Χανιά επισκέφτηκε ο θρύλος της ροκ μουσικής και των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος στα 82 του χρόνια παραμένει δραστήριος και με τεράστιο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Ο Μικ Τζάγκερ, μιλώντας στο zarpanews.gr, μετέφερε τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι των Χανίων όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή. Ο ίδιος δήλωσε ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Ερωτώμενος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με την αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο «ροζ δείπνο» στο Βρετανικό Μουσείο, είπε χιουμοριστικά «They are still there» (Είναι ακόμα εκεί). Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι θα έπρεπε να επιστραφούν τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα, απάντησε: «I have no opinion» (Δεν έχω γνώμη).