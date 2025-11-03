Συγκινεί η Στέλλα Πάσσαρη: Τα δύο πράγματα που είχε στον γάμο της για την μητέρα της που έχει πεθάνει

Ελένη Φλισκουνάκη

Στέλλα Πάσσαρη
Φωτογραφία: Instagram/stela_passari

Τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύτηκε το Σάββατο (1/11) που μας πέρασε, η Στέλλα Πάσσαρη στην Θεσσαλονίκη. Η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας έχει μοιραστεί με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμυθένια στιγμιότυπα από την προετοιμασία, το Μυστήριο, αλλά και το γλέντι που ακολούθησε. Μάλιστα, την Δευτέρα (3/11) ανέβασε ένα βαθιά συγκινητικό βίντεο στο προφίλ της στο TikTok.

Στο βίντεο, η Στέλλα Πάσσαρη αποκάλυψε τα δύο πράγματα που είχε στον γάμο της, για να νιώθει την αείμνηστη μητέρα της δίπλα της, η οποία έφυγε από την ζωή τον περασμένο Ιούλιο, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η νύφη και ο γαμπρός έβαλαν μία πολύ όμορφη εικόνα της μητέρας της, πάνω στην κομψή ανθοδέσμη που κρατούσε η Στέλλα Πάσσαρη στο Μυστήριο. Επίσης, μέσα στην εκκλησία είχε κρατηθεί άδεια μία θέση, στη μνήμη της μαμάς της.

«Δύο πράγματα που έβαλα στον γάμο μου για να έχω μαζί μου και την μαμά μου. Ένα φυλαχτό στην ανθοδέσμη για να την κρατάω μαζί μου. Και την θέση της κρατημένη στο πλευρό μου. Ήταν δίπλα μου και ας είναι μακριά μου», αναφέρει η επιχειρηματίας στην ανάρτησή της.

@stelapassari Ήταν δίπλα μου και ας είναι μακριά μου ✨🕊️ #fyp #wedding #mother #reserved #bride ♬ suara asli – ˢᵃᵈⁿᵉˢˢ

