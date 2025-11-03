Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: «Έχουμε μία ισορροπημένη και ώριμη σχέση, το χρωστάμε στα παιδιά μας»

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου ήταν παντρεμένοι για 10 χρόνια και μαζί απέκτησαν μία κόρη και έναν γιο: την Αέλια, που γεννήθηκε το 2011 και τον Αρίωνα-Ιωάννη, που ήρθε στον κόσμο το 2016. Ο ηθοποιός και η παρουσιάστρια ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2021. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε τον οικοδεσπότη του «Νωρίς νωρίς», και εκείνος μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του.

Σε ερώτηση για την ανανέωση της συνεργασίας της Κατερίνας Καραβάτου με τον ANT1, ο Κρατερός Κατσούλης ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ανανέωση της Κατερίνας στον ANT1, της αξίζει, έκανε μια καταπληκτική εκπομπή το καλοκαίρι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραία που θα συνεχίσει. Το φανταζόμουν και ήλπιζα ότι θα ανανεώσει, αλλά γενικά δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω καθόλου τι εκπομπή θα κάνει. Τον χρόνο με τα παιδιά θα τον μοιράσουμε όπως το κάνουμε πάντα. Αναλόγως με τις δουλειές μας, τα παιδιά, τις δραστηριότητες, αναλόγως πολλά».

«Έχουμε μία ισορροπημένη και ώριμη σχέση! Είναι κάτι που το οφείλουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας», εξήγησε στη συνέχεια ο ηθοποιός και παρουσιαστής.

Επιπλέον, ο Κρατερός Κατσούλης είπε ότι: «Νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα στην τηλεόραση η Κατερίνα και να είναι πάρα πολύ καλή. Το έχει αποδείξει αυτό χρόνια, έτσι και αλλιώς. Της εύχομαι κάθε καλό, με επιτυχία, γερά και με χαρά».