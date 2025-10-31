Ντόρα Μακρυγιάννη: Γύριζα με μία βαλίτσα και έμενα όπου έβρισκα

«Στην υποκριτική με έσπρωξε να ανέβω ένας σκηνοθέτης, με δήλωσε στο έργο χωρίς να το ξέρω. Είδα τη “γλύκα” και, όταν έπαιξα τον ρόλο της Ανουσάκη στα “Κόκκινα Φανάρια”, εκεί ήρθε το αποκορύφωμα. Ήμασταν sold-out στο Αίγιο, γινόταν χαμός και έλεγα ότι δεν θέλω να πάω την άλλη μέρα στο γραφείο, θέλω να ξαναπαίξω. Εκεί είπα ότι κάτι γίνεται», περιέγραψε η Ντόρα Μακρυγιάννη.

«Την απόφαση να αλλάξω ζωή και να έρθω στην Αθήνα την πήρα κυριολεκτικά εν μία νυκτί. Γύριζα με μία βαλίτσα και έμενα όπου έβρισκα. Έδωσα εξετάσεις σε όποια σχολή έβλεπα, δεν πίστευα ότι θα περάσω στο Εθνικό. Επί μία βδομάδα έδινα εξετάσεις, ούτε που θυμάμαι τι μονολόγους έλεγα. Ήταν ένας σίφουνας όλο αυτό που έγινε», πρόσθεσε.

