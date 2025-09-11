Ντόρα Μακρυγιάννη: «Ήμουν πάρα πολύ σκληρή με τον εαυτό μου σε όλα τα θέματα»

Ντόρα Μακρυγιάννη
Η Ντόρα Μακρυγιάννη έγινε ευρέως γνωστή το 2018, πρωταγωνιστώντας στο καθημερινό σίριαλ του ANT1 «Γυναίκα χωρίς όνομα». Φέτος, επιστρέφει στη μικρή οθόνη, με τη νέα σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό». Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο ένθετο «Τύπος Tv» και μεταξύ άλλων μίλησε και για το πώς είναι αυτή την περίοδο στη ζωή της.

Επίσης, η καλλιτέχνις παραδέχθηκε πως στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή με τον εαυτό της σε όλα τα θέματα, κάτι που σύμφωνα με την ίδια δεν την άφηνε να ηρεμήσει.

Σε τι φάση ζωής είσαι τώρα;

Είμαι σε μια φάση που κοιτάω να δω πώς θα πάει. Δηλαδή δεν θέλω να λέω πολλά, δεν θέλω να έχω πολλές προσδοκίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει, όμως, ότι δεν κάνω όνειρα. Αλλά είμαι στη φάση που είμαι καλά!

Είσαι σκληρή με την Ντόρα;

Ήμουν πάρα πολύ σε όλα τα θέματα. Ήταν ένα χαρακτηριστικό που δεν με άφηνε να ηρεμήσω.

Τι θες να σου φέρει η σεζόν που ξεκινά;

Μου έχει λείψει η ξεγνοιασιά. Και όχι μόνο εμένα, νομίζω κι από όλο τον κόσμο. Κάπως δεν υπάρχει μια ξεγνοιασιά. Μια ελαφρότητα, με την καλή έννοια. Μια ανεμελιά. Και δυστυχώς αυτό το βλέπω κι από πιο μικρές ηλικίες ανθρώπων. Και εμένα αυτό μου λείπει πάρα πολύ.

Ξέρω ότι θα είναι δύσκολος ο χρόνος φέτος, από άποψη ελεύθερου χρόνου, γιατί θα έχω και τα γυρίσματα και θα είμαι και στο θέατρο Αθηνά, στην παράσταση «Το όνομα», με τον Κρατερό Κατσούλη, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, τη Ρένια Λουιζίδου και τον Λευτέρη Ζαμπετάκη, αλλά θέλω την ξεγνοιασιά!

