Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού, τελικά, μου άνοιξαν τα μάτια για πάρα πολλά πράγματα»

Συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv έδωσε η Ντόρα Μακρυγιάννη. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πώς είχε βιώσει την περίοδο που δεν εργαζόταν. Ακόμα, εξομολογήθηκε πως εκείνη την περίοδο έκανε ψυχανάλυση, κάτι που την βοήθησε με τις κρίσεις πανικού που είχε.

Πώς αξιοποίησες τον ελεύθερο χρόνο που είχες;

Υπήρχαν πολλά ups and downs. Δηλαδή, εκεί που το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ, που χαλάρωνα, που δεν είχα πρόγραμμα, που δεν έπρεπε κάτι να κάνω, εκεί έλεγα «και τώρα ποια είναι η καθημερινότητά μου;». Όταν δουλεύεις τόσο πολύ, όπως δούλευα εγώ, δεν έχεις χόμπι, δεν έχεις ασχολίες. Και ξαφνικά, όταν δεν έχεις τη δουλειά, λες «τώρα τι έγινε;». Μου ήταν δύσκολο, μπορώ να σου πω, πάρα πολύ να μπω σε μια καινούργια, ας πούμε, πραγματικότητα του να μην ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ε, μετά, όταν έχεις μια χαρά, το συνηθίζεις (γέλια).

Για τον εαυτό σου τι έκανες;

Έκανα ψυχανάλυση και με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι των κρίσεων πανικού που είχα. Επειδή ακριβώς δούλευα πάρα πολλά χρόνια, πιέστηκα πάρα πολύ, με πάρα πολλά πράγματα και αυτό έκανε μπαμ. Οπότε, όταν έγινε αυτό, είχα τον χρόνο –και ευτυχώς την πολυτέλεια– να μην το πολεμάω ταυτόχρονα με δουλειά. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να πηγαίνω στα γυρίσματα και να παθαίνω όλα αυτά και τελείως διαφορετικό να είμαι κάπως μόνη μου και να το διαχειρίζομαι, να έχω την πολυτέλεια και τον χρόνο όλο αυτό το πράγμα να το διαχειριστώ. Είναι σοκαριστικό πόσους ανθρώπους ακούς να σου λένε ότι παθαίνω κρίση πανικού και έχω διαταραχές άγχους. Είναι σοκαριστικός ο αριθμός. Ξέρεις, είναι δύσκολο πλέον να βρεις την ηρεμία της προσωπικής ζωής, οπότε είναι ένας λόγος που υπάρχουν τόσες διαταραχές άγχους.

Προσωπικά, προσπαθούσα να δω τι σημαίνει ηρεμία της προσωπικής ζωής. Ήθελα να βρω τις ισορροπίες, να βρω πού έκλεινα τα μάτια, να βρω πού δεν έβαζα τα όρια. Όλο αυτό είναι ένας κυκεώνας. Οι κρίσεις πανικού, τελικά, μου άνοιξαν τα μάτια για πάρα πολλά πράγματα.