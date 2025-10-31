Ξύπνησε από κώμα και κατηγόρησε τη σύντροφό του για το τροχαίο πριν ξεψυχήσει – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ξύπνησε από κώμα και κατηγόρησε τη σύντροφό του για το τροχαίο πριν ξεψυχήσει – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει»

Ένας 22χρονη από τη Φλόριντα, ο οποίος ήταν σε κώμα έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα, ανέκτησε τις αισθήσεις του για αρκετό καιρό ώστε να καταγγείλει την κοπέλα του ότι εκείνη προκάλεσε σκόπιμα το ατύχημα, ανέφεραν οι αρχές.

Ο Ντάνιελ Γουότερμαν, από τη Νέα Υόρκη, ενοχοποίησε τη Λέιγκα Μάμπι, ισχυριζόμενος ότι η κοπέλα του του είπε χλευαστικά: «Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει», ενώ το ζευγάρι οδηγούσε κατά μήκος της Διαπολιτειακής Οδού 95 στην κομητεία Φλάγκλερ της Φλόριντα κατά τη διάρκεια ενός καβγά τη νύχτα του Super Bowl τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Με την 24χρονο Μάμπι να φέρεται να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και τον 22χρονο Γουότερμαν στη θέση του συνοδηγού, το αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα εκείνος να υποστεί σοβαρά τραύματα που τον άφησαν σε κώμα, δήλωσε η μητέρα του θύματος στο syracuse.com.

Κατάφερε να μιλήσει με τους ερευνητές μέσω ενός λευκού πίνακα τον Μάιο, και τους αποκάλυψε ότι η κοπέλα του προκάλεσε το τροχαίο, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε το People.

Είπε στις αρχές ότι οι δυο τους άρχισαν να καβγαδίζουν αφότου η Μάμπι ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και αφού έλαβε ένα μήνυμα από μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, αναφέρει η καταγγελία.

Η μητέρα του, Χέδερ Γουότερμαν, είπε ότι απλώς έστελνε μηνύματα σε έναν φίλο που ήταν οπαδός των Φιλαδέλφεια Ιγκλς, ενώ ο γιος της ήταν οπαδός των Κάνσας Σίτι Τσιφς. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Super Bowl.

Ο Μάμπι τελικά άρχισε να οδηγεί απερίσκεπτα και έριξε το αυτοκίνητο ακριβώς πάνω στο δέντρο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Η Μάμπι, η οποία τραυματίστηκε επίσης σοβαρά αλλά επέζησε, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι οδήγησε στο τροχαίο. Το αγέννητο παιδί της επέζησε επίσης και η Μάμπι έκτοτε έχει γεννήσει.

O 22χρονος έπαθε πνευμονία ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 «ανατριχιαστικές» επιστημονικές ανακαλύψεις που ίσως σώσουν ζωές

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Συνολικά 120 προσλήψεις σε Δήμο: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως σήμερα στο ΑΣΕΠ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα

Τι σημαίνει η φράση «επί θύραις» και από πού προέρχεται

Οι επιστήμονες δημιούργησαν νέο τύπο ημιαγωγού που υπόσχεται υπεραγωγιμότητα
περισσότερα
10:32 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Sagrada Familia: Έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Η Sagrada Familia της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο την Πέμπτη, αφού ένα μέρ...
09:47 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Halloween στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ μοίρασαν σοκολάτες σε εκατοντάδες παιδιά

Ο Πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ φιλοξένησαν αθλητές-σταρ, πριγκίπισσες, δεινό...
08:37 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Financial Times: Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη – Το τηλεφώνημα και οι απαιτήσεις που την «ναρκοθέτησαν»

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν μία προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τρα...
07:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Βιετνάμ: Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες – Τουλάχιστον 11 άτομα αγνοούνται

Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς