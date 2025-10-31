Ξύπνησε από κώμα και κατηγόρησε τη σύντροφό του για το τροχαίο πριν ξεψυχήσει – «Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει»

Ένας 22χρονη από τη Φλόριντα, ο οποίος ήταν σε κώμα έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα, ανέκτησε τις αισθήσεις του για αρκετό καιρό ώστε να καταγγείλει την κοπέλα του ότι εκείνη προκάλεσε σκόπιμα το ατύχημα, ανέφεραν οι αρχές.

Ο Ντάνιελ Γουότερμαν, από τη Νέα Υόρκη, ενοχοποίησε τη Λέιγκα Μάμπι, ισχυριζόμενος ότι η κοπέλα του του είπε χλευαστικά: «Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει», ενώ το ζευγάρι οδηγούσε κατά μήκος της Διαπολιτειακής Οδού 95 στην κομητεία Φλάγκλερ της Φλόριντα κατά τη διάρκεια ενός καβγά τη νύχτα του Super Bowl τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Με την 24χρονο Μάμπι να φέρεται να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και τον 22χρονο Γουότερμαν στη θέση του συνοδηγού, το αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα εκείνος να υποστεί σοβαρά τραύματα που τον άφησαν σε κώμα, δήλωσε η μητέρα του θύματος στο syracuse.com.

Κατάφερε να μιλήσει με τους ερευνητές μέσω ενός λευκού πίνακα τον Μάιο, και τους αποκάλυψε ότι η κοπέλα του προκάλεσε το τροχαίο, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε το People.

Είπε στις αρχές ότι οι δυο τους άρχισαν να καβγαδίζουν αφότου η Μάμπι ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και αφού έλαβε ένα μήνυμα από μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, αναφέρει η καταγγελία.

Η μητέρα του, Χέδερ Γουότερμαν, είπε ότι απλώς έστελνε μηνύματα σε έναν φίλο που ήταν οπαδός των Φιλαδέλφεια Ιγκλς, ενώ ο γιος της ήταν οπαδός των Κάνσας Σίτι Τσιφς. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Super Bowl.

Ο Μάμπι τελικά άρχισε να οδηγεί απερίσκεπτα και έριξε το αυτοκίνητο ακριβώς πάνω στο δέντρο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Η Μάμπι, η οποία τραυματίστηκε επίσης σοβαρά αλλά επέζησε, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι οδήγησε στο τροχαίο. Το αγέννητο παιδί της επέζησε επίσης και η Μάμπι έκτοτε έχει γεννήσει.

O 22χρονος έπαθε πνευμονία ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.