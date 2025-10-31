Επικοινωνία Φάμελλου με Κακλαμάνη – Ζήτησε να πραγματοποιηθεί άμεσα η συνεδρίαση των Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ

Όπως έγινε γνωστό από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέχεια του αιτήματός του για τη σύγκληση επιτροπών για τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε η συνεδρίαση των Επιτροπών να πραγματοποιηθεί άμεσα, τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα και «εν ανάγκη να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.