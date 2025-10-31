Εικόνες-σοκ στην Πάτρα: Παιδιά κρεμιούνται από αυτοκίνητα εν κινήσει

Εικόνες-σοκ καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιχέλου και Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, μικρά παιδιά Ρομά στην προσπάθειά τους να πείσουν τους διερχόμενους οδηγούς να τους δώσουν χρήματα, δεν διστάζουν να κρεμαστούν από τα αυτοκίνητά τους, ενώ αυτά είναι εν κινήσει.

Ως εκ τούτου, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τραυματισμούς ή πρόκληση τροχαίων. Το θέμα ανέδειξε η ομάδα «Αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη διασταύρωση της Πάτρας.