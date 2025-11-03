Βορίζια: Κόντεψε να… γκρεμίσει τη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου επειδή δεν του επέτρεψαν να πάει στην κηδεία

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που έπεσε νεκρός στο μακελειό στα Βορίζια, είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδελφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε, τίποτα δεν προμήνυε ότι ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπαν ζωντανό.

Τα μαύρα μαντάτα δεν άργησαν να μαθευτούν στις φυλακές Αλικαρνασσού. Η είδηση για το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες έγινε αστραπιαία γνωστή και πολύ γρήγορα οι τρεις πληροφορήθηκαν ότι ο ένας νεκρός ήταν ο δικός τους Φανούρης.

Ο αδελφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο αδελφός του 39χρονου ήταν «θηρίο ανήμερο», με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και άλλους κρατούμενους να μην μπορούν να τον ηρεμήσουν. Φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ήταν τέτοιο το ξέσπασμα του που κόντεψε να …γκρεμίσει όλη τη φυλακή.