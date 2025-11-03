Ουκρανία: Θα ανοίξει γραφεία σε Βερολίνο και Κοπεγχάγη για συμπαραγωγή και εξαγωγές όπλων στην Ευρώπη – Η συνομιλία Ζελένσκι – φον ντερ Λάιεν

Η Ουκρανία σκοπεύει να ανοίξει φέτος γραφεία σε Βερολίνο και Κοπεγχάγη για συμπαραγωγή και εξαγωγή οπλικών συστημάτων, δήλωσε  ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Κομισιόν.

Με την πολύτιμη συνδρομή των συμμάχων του στη Δύση, το Κίεβο ενισχύει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του θα μπορούσε να εξάγει θαλάσσια drones και συστήματα πυροβολικού. «Πρόκειται για συμπαραγωγή και εξαγωγή όπλων που έχουμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερα κεφάλαια για την εγχώρια παραγωγή όσων μας λείπουν και δεν έχουμε τα χρήματα (σ.σ. για να τα αποκτήσουμε)», είπε.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται από τους συμμάχους της σε ό,τι αφορά μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά έχει σημειώσει πρόοδο σε προγράμματα ανάπτυξης πυραύλων και drones. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή πυραύλων Flamingo και Ruta.

Την επόμενη εβδομάδα, ουκρανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την παραγωγή drones, συμφωνία με την οποία το Κίεβο ευελπιστεί πως θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν

Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.  Συζήτησαν την περαιτέρω στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, παρέχοντάς της, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, «επείγουσα ενεργειακή στήριξη».

Στο μήνυμά της στο “Χ”, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Αξιότιμε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει μόνη της τον χειμώνα. Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό σας, παρέχοντας επείγουσα ενεργειακή στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τους επόμενους μήνες.

Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε επιλογές για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία. Αύριο θα εγκρίνουμε το πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση, το οποίο θα επιδοκιμάζει την αξιοσημείωτη δέσμευση της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία κατά το παρελθόν έτος. Το μήνυμα της Επιτροπής είναι σαφές: η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει μπροστά».

