Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Θα αποκαλυφθεί το μυστικό της Λένας στην Αλεξάνδρα;

Απόψε στις 22:30 στον Alpha η δυνατή συνέχεια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια”.

Η συνάντηση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη οδηγεί σε αποκαλύψεις και εξοµολογήσεις που ταράζουν τα νερά, με εκείνον να ανοίγει τα χαρτιά του για το πώς αισθάνεται και με εκείνη να του ξεκαθαρίζει τη θέση της, οδηγώντας τον για ακόμα μια φορά στις καταχρήσεις του.

Η επίσκεψη της Λένας στον γυναικολόγο παίρνει µία αναπάντεχη τροπή και η Αλεξάνδρα, μετά την τυχαία συνάντηση τους εκεί, βάζει στόχο να μάθει εάν το κορίτσι έχει περάσει τοκετό.

Ο Καπετανάκος µαθαίνει από τον Ταλιούρη για την συνεργασία του µε την Αλεξάνδρα και τον ψεύτικο εκφοβισµό του Βούλγαρη, ενώ η άφιξη του Καπετάν-Μανώλη στον Πειραιά σπέρνει τον πανικό σε Ξένη και Βούλγαρη σε σχέση µε τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί.

Παράλληλα, οι υποψίες που βάζει η Γαλήνη στον Γρηγόρη σχετικά µε τους απώτερους σκοπούς της Αγγελικής, τον οδηγούν σε µια καχύποπτη προς εκείνη προσέγγιση.

Ο Ορέστης, από την άλλη, ανακαλύπτει το εγκαταλελειµµένο σπίτι που τόσο καιρό έφταναν τα γράµµατά του.

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Ο Σπύρος (Βασίλης Μπισμπίκης_) αφού έχει ανοίξει την καρδιά του στην Γαλήνη, επανέρχεται ειλικρινής, στιβαρός κι αντρίκειος.

Δεν αλλάζει τα λεγόμενά του, δε θέλει να μουτζουρώσει τα συναισθήματά του, παραδέχεται ότι από δω και μπρος μπορεί ν’ αλλάξει ο τρόπος που τον κοιτά η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) αλλά αυτό που νοιώθει αυτός δε θ’ αλλάξει.

Παρ’ όλ’ αυτά υπογραμμίζει ότι τα συναισθήματά του δε θα σταθούν εμπόδιο στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το ποιος σκότωσε τον Στράτο…

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Ο αστυνόμος Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης) και ο συνεργάτης του Νίκος Καστίλιας (Γιάννης Λεάκος) βρίσκονται στα στενά της Τρούμπας και κατευθύνονται προς το cabaret Porto Leone.

Ο Καστίλιας, σε συνέχεια προηγούμενης συζήτησής τους, δείχνει μεγάλη περιέργεια για το ποια είναι η κρυφή αγάπη του Σπύρου, που τον έχει σημαδέψει για τόσα χρόνια και τον κάνει να ζει μόνος του, παραδομένος σε πάθη και καταχρήσεις…

Ο Σπύρος εκμυστηρεύεται στο βοηθό του ότι έκανε πρόσφατα μία συζήτηση με τη γυναίκα που αγαπά και αποφάσισε ότι αυτή η σχέση δε θα προχωρήσει ποτέ, η αγάπη θα μείνει ανεκπλήρωτη, θα αφορά μόνο αυτόν και τη ζωή του.

Η υπόθεση μπήκε στ’ αρχείο, λέει χαρακτηριστικά. Αυτό νομίζει ο Σπύρος, η ζωή όμως, όπως όλοι γνωρίζουν παίζει τα πιο παράξενα κι ανατρεπτικά παιχνίδια. Σύντομα, αυτή η απόφασή του θα αποδειχθεί ανεφάρμοστη κι ο Σπύρος θα βρεθεί σ’ ένα δύσκολο σταυροδρόμι όπου θα πρέπει να επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιους θ’ αφήσει…

Θα χρειαστεί πολλή γενναιότητα για να υπερβεί ο Σπύρος αυτά που του επιβάλλονται. Θα νικήσει ο ερωτευμένος Σπύρος ή ο αυστηρός αστυνόμος Γιάμαρης ;

Δείτε το sneak preview εδώ (3):

Στο σαλόνι της οικογένειας Βούλγαρη, ο καπετάν Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης) καλωσορίζει στην οικογένεια τον Χρόνη (Σταύρος Σβήγκος) επισημαίνοντάς του ότι η εγγονή του η Λένα (Χριστίνα Μαθιουλάκη) είναι το πιο ακριβό και πολύτιμο κόσμημα της οικογένειας.

Ο Ντίνος (Αντώνης Καρυστινός) λέει ότι σύντομα θα πρέπει να επισημοποιήσουν τη σχέση και γίνεται ελαφρά εριστικός όταν ο Χρόνης του λέει ότι το έχει ήδη ζητήσει από την κοπέλα. Ο Ντίνος για άλλη μία φορά δείχνει ότι αυτός και μόνο αυτός θα παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις για την οικογένεια και δε θα επιτρέπει όχι μόνο αντίρρηση, αλλά ούτε και συζήτηση…

Ο Ντίνος, όλο και περισσότερο δείχνει να απομακρύνεται από το δρόμο της αγάπης και της σύμπνοιας με την οικογένειά του. Με τον τρόπο του, τους βάζει όλους απέναντί του, πράγμα που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν για την οικογένεια, όλοι θ’ αποφασίσουν να δράσουν χωρίς τη συναίνεσή του και παρά τις αντιδράσεις του.

Δείτε το trailer εδώ: