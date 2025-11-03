Ισραήλ: Συνελήφθη η πρώην ανώτατη νομικός αξιωματικός του Στρατού έπειτα από διαρροή βίντεο με βασανιστήρια σε Παλαιστίνιο κρατούμενο

Η πρώην κορυφαία νομικός του στρατού στο Ισραήλ συνελήφθη, καθώς εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση, λόγω της διαρροής ενός βίντεο που φέρεται να δείχνει σοβαρή κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατουμένου από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η υποστράτηγος Ιιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε από τη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Ισραηλινού Στρατού (IDF) την περασμένη εβδομάδα, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τη διαρροή.

Την Κυριακή, η υπόθεση πήρε μια πιο σκοτεινή τροπή όταν αναφέρθηκε ως αγνοούμενη, με την αστυνομία να την αναζητά για ώρες σε μια παραλία βόρεια του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε τελικώς ζωντανή και καλά στην υγεία της, αλλά στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση. Οι επιπτώσεις από το βίντεο που διέρρευσε εντείνονται μέρα με τη μέρα.

Η κακοποίηση

Το βίντεο, που μεταδόθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε ισραηλινό κανάλι ειδήσεων, δείχνει εφέδρους στρατιώτες στη στρατιωτική βάση Sde Teiman στο νότιο Ισραήλ να απομονώνουν έναν κρατούμενο και στη συνέχεια να τον περικυκλώνουν με ασπίδες για να εμποδίσουν την ορατότητα, ενώ ο κρατούμενος φέρεται να δέχτηκε ξυλοδαρμό και μαχαιρώματα στο ορθό με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο κρατούμενος έλαβε ιατρική περίθαλψη για σοβαρά τραύματα. Πέντε έφεδροι στρατιώτες κατηγορήθηκαν για βαριά κακοποίηση και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών στον κρατούμενο. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δεν έχουν κατονομαστεί.

Την Κυριακή, τέσσερις από τους εφέδρους φορούσαν μαύρες κουκούλες για να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς εμφανίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους δικηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψη της δίκης τους.

Ο Adi Keidar, δικηγόρος της δεξιάς οργάνωσης νομικής βοήθειας Honenu, ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες του υποβλήθηκαν σε «ελαττωματική, μεροληπτική και εντελώς σκηνοθετημένη νομική διαδικασία».

Τη Δευτέρα, αποκαλύφθηκε ότι ο κρατούμενος που βρισκόταν στο επίκεντρο της υπόθεσης απελευθερώθηκε στη Γάζα τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τη Χαμάς καταδικασμένων κρατουμένων και κρατουμένων που κρατούνταν χωρίς κατηγορία από το Ισραήλ, με ομήρους που κρατούσε η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η έρευνα στο Ισραήλ για το βίντεο

Την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε ποινική έρευνα για τη διαρροή του βίντεο. Η υποστράτηγος Τομέρ-Γερουσάλμι τέθηκε σε διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας Israel Katz δήλωσε ότι δεν θα της επιτραπεί να επιστρέψει στη θέση της.

Λίγο μετά, η υποστράτηγος Τομέρ -Γερουσάλμι παραιτήθηκε. Στην επιστολή παραίτησής της, ανέφερε ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης από τη μονάδα.

«Ενέκρινα τη διαρροή υλικού στα ΜΜΕ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσω την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των αρχών επιβολής του νόμου του στρατού», ανέφερε. Αυτό αποτελεί αναφορά στις προσπάθειες ορισμένων δεξιών πολιτικών προσώπων στο Ισραήλ να ισχυριστούν ότι οι καταγγελίες για σοβαρή κακοποίηση του Παλαιστίνιου κρατουμένου ήταν κατασκευασμένες.

Πρόσθεσε: «Είναι καθήκον μας να διερευνούμε κάθε φορά που υπάρχει εύλογη υποψία για πράξεις βίας εναντίον κρατουμένου». Μετά την παραίτησή της, ο Katz εξέδωσε μια σφοδρή καταδίκη της συμπεριφοράς της. «Όποιος διαδίδει συκοφαντίες εναντίον των στρατευμάτων του IDF δεν είναι κατάλληλος να φοράει τη στολή του στρατού», είπε.

Η σύλληψη

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τα λόγια του υπουργού Άμυνας την Κυριακή, λέγοντας ότι το περιστατικό στο Sde Teiman ήταν «ίσως η πιο σοβαρή επίθεση στις δημόσιες σχέσεις που έχει υποστεί το κράτος του Ισραήλ από την ίδρυσή του».

Λίγες ώρες αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα δημοσιεύματα στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι η υποστράτηγος Τομέρ-Γερουσάλμι αγνοείτο, προκαλώντας φόβους ότι ένα πολιτικό σκάνδαλο είχε πάρει τραγική τροπή.

Ξεκίνησε μια μαζική επιχείρηση αναζήτησης. Αρκετές ώρες αργότερα, βρέθηκε «ασφαλής και σε καλή υγεία» στην παράκτια περιοχή της Χερτζλιά, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία. Τη νύχτα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι δύο άτομα είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για «διαρροή πληροφοριών και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα» στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα δύο άτομα ήταν η υποστράτηγος Τομέρ-Γερουσάλμι και ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας, συνταγματάρχης Ματάν Σολομός.