Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: «Πρώτος στόχος το πλασάρισμα στους 24 πρώτους, που θα προκριθούν στην επόμενη φάση» τόνισε ο Μεντιλίμπαρ

Αναζητώντας την πρώτη νίκη του στην League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης την Αϊντχόφεν στο Στάδιο «Καραϊσκάκη» (4/11, 22:00).

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι τέταρτος από το τέλος, ενώ η ολλανδική ομάδα βρίσκεται 16η με τέσσερις βαθμούς στο ενεργητικό της.

Μετά από πολύ δύσκολες αναμετρήσεις εναντίον μερικών από τα φαβορί για το εφετινό Champions League (Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα), ο Ολυμπιακός επανέρχεται μπροστά στους οπαδούς του για να προσπαθήσει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα έδρας αυτή τη φορά, μετά την ισοπαλία χωρίς γκολ με την πρωτοεμφανιζόμενη Πάφο στον εναρκτήριο αγώνα του.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγνώρισε ότι η ολλανδική ομάδα είναι πολύ καλό κι επιθετικό σύνολο, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν θα αλλάξει τη φιλοσοφία και τον τρόπο προσέγγισης των αγώνων.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού για:

Την απουσία του Έσε και το «κλειδί» του αγώνα: «Παίξαμε το Σάββατο χωρίς τον Έσε και κερδίσαμε, σίγουρα είναι ένας πολύ καλός και σημαντικός παίκτης για εμάς όμως είμαστε σίγουροι ότι οι άλλοι παίκτες που θα παίζουν στη θέση του και αυτός που θα τον αντικαταστήσει αύριο, σίγουρα θα παίξει πολύ καλά όπως και ο Έσε. Όσο για το κλειδί του ματς, είμαστε και οι δύο ομάδες που τους αρέσει να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, προτιμούμε και οι δύο αντιπάλους που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, όποιος το κάνει καλύτερα θα πάρει και το παιχνίδι»

Το αν αισθάνεται μεγαλύτερη πίεση: «Όχι, δεν σκέφτομαι καθόλου τα άλλα παιχνίδια και δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Σκέφτομαι μόνο το αυριανό παιχνίδι, όχι αυτά που τελείωσαν ή αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την PSV. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στο μέλλον και δεν έχει νόημα να το κάνουμε».

Τον Σαϊμπάρι: «Σκεφτόμαστε πιο πολύ τι θα κάνουμε εμείς για να μη μας σταματήσουν οι άλλοι».

Το αν θα αποκτήσει προβάδισμα η ομάδα που θα παίξει καλύτερα αμυντικά ή επιθετικά και αν θα παίξει ο Ορτέγα: «Μου φαίνεται περίεργο πως συνεχίζετε να κάνετε την ίδια ερώτηση γιατί είστε εδώ κάθε εβδομάδα και βλέπετε ότι το στιλ παιχνιδιού μας δεν αλλάζει όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Σίγουρα είναι μία πολύ καλή ομάδα όμως και εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε την νοοτροπία μας λόγω του αντιπάλου. Το αν είναι πιο καλή η πιο δυνατή η PSV στον αυριανό αγώνα είναι άλλο θέμα, εμείς πάντως την ταυτότητά μας δεν πρόκειται να την αλλάξουμε με όποιον αντίπαλο και αν παίξουμε. Είναι διαθέσιμος ο Ορτέγα».

Το αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να παίξει σημαντικό ρόλο στο Champions League: «Βρισκόμαστε εδώ με τον ίδιο τρόπο που βρίσκονται και οι 36 ομάδες, είναι όλες πολύ καλές και είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τόσο μακριά γιατί ξέρουμε πως το Champions League είναι μία δύσκολη διοργάνωση, πιο μεγάλη από το Conference. Παίζουν εδώ πολύ σημαντικές ομάδες, οι κορυφαίες του κόσμου που το έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Ο πρώτος μας στόχος είναι να βρεθούμε μέσα στους 24 πρώτους, που θα προκριθούν στην επόμενη φάση».

Το τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός: «Δεν ξέρω αν πρέπει να σας τα πω όλα, αλλά κάτι θα σας πω. Ο αντίπαλος είναι μία ομάδα πάρα πολύ επιθετική που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο κι αυτό αποδεικνύεται από το πόσα πολλά γκολ βάζει στα παιχνίδια της. Αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε. Αν αυτό το κάνουμε καλά, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, τότε θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλος, γιατί κι εκείνοι ξέρουν πώς παίζουμε εμείς και νομίζω ότι θα πρέπει κι εκείνοι να ανησυχούν».

Τσικίνιο: «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα του Champions League»

Τους παίκτες του Ολυμπιακού εκπροσώπησε ο Τσικίνιο, που προέβλεψε ότι θα «είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια του Champions League. Θέλω να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας και θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Όσο για το αν πιστεύει ότι το παιχνίδι με τους Ολλανδούς θα είναι κλειδί για την πρόκριση στην επόμενη φάση; «Τα εντός έδρας παιχνίδια είναι καλύτερα για εμάς γιατί ο κόσμος δημιουργεί μία πολύ καλή ατμόσφαιρα. Θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Και ο Πορτογάλος μέσος πρόσθεσε: «Φυσικά και είναι τελικός το αυριανό παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια, θέλουμε να δώσουμε την καλύτερή μας εικόνα. Αύριο δεν έχει μεγάλη διαφορά, είναι ένα από τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν μας άρεσε η αποβολή του Έσε κόντρα στην Μπαρτσελόνα αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο».

Τέλος, για την Αϊντχόφεν είπε ότι «είναι μία πολύ καλή ομάδα, επιθετική, πιέζει και βάζει πολλά γκολ, έχει ένα καλό 10άρι αλλά και εμείς έχουμε καλή ομάδα και θα παλέψουμε για τη νίκη».