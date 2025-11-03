Άντριου: Έχασε τους βασιλικούς του τίτλους αλλά δικαιούται αποζημίωση πάνω από 500 χιλιάδες λίρες – Γιατί κινδυνεύει να την χάσει;

O έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου θα στερηθεί το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης ύψους μισού εκατομμυρίου λιρών που του αναλογεί για την διακοπή της μίσθωσης του Royal Lodge, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο ατιμασμένος αδελφός του μονάρχη επρόκειτο να λάβει αποζημίωση ύψους 558.000 λιρών από το Crown Estate, αφού θα εγκαταλείψει την έπαυλη 30 δωματίων εν μέσω της αναστάτωσης που προκάλεσε η φιλία του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν.

Οι συμψηφισμοί

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον παραδέχτηκε ότι «χρειάζονται πολλές εργασίες» στο ακίνητο που βρίσκεται μέσα στο Windsor Great Park και ότι το κόστος των επισκευών πιθανόν να επηρεάσει το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει.

Ο πρώην πρίγκιπας θα λάβει μια εφάπαξ πληρωμή έξι ψηφίων για να καλύψει τα έξοδα της μετακόμισής του, καθώς και μια ετήσια αποζημίωση που θα χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τον βασιλιά, προκειμένου να του βάλει όρια και να τον αποτρέψει από «υπερβολικές δαπάνες στη νέα του ζωή ως κοινού θνητού».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ετήσια πληρωμή θα είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη από τη σύνταξη των 20.000 λιρών που λαμβάνει από το Ναυτικό. Είναι γνωστό ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα χρησιμοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να καλύψει το κόστος, αλλά όχι τα έσοδα του Δουκάτου του Λάνκαστερ.

Ο βασιλιάς λαμβάνει ετήσιο ιδιωτικό εισόδημα άνω των 27 εκατομμυρίων λιρών από το δουκάτο, ένα αρχαίο χαρτοφυλάκιο γης, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων που διατηρείται σε καταπίστευμα για τον μονάρχη.

Η νέα κατοικία του Άντριου

Ο Άντριου, ο δεύτερος γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, θα μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ την Πρωτοχρονιά, ολοκληρώνοντας την εσωτερική του εξορία, αφού συμφώνησε να εγκαταλείψει το Royal Lodge, όπου πλήρωνε ένα συμβολικό ενοίκιο για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Κάρολος αφαίρεσε από τον μικρότερο αδελφό του τους τίτλους του πρίγκιπα και δούκα του Γιορκ την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας την απομάκρυνσή του έκπτωτου πρίγκιπα από τη δημόσια ζωή.

Ο Άντριου έχει αμαυρώσει τη φήμη της βασιλικής οικογένειας λόγω της σχέσης του με τον Επστάιν και, για πολλά χρόνια, τον καταδίωκαν κατηγορίες ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, μετά την εμπορία της από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό φίλο του και χρηματοδότη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί σθεναρά τις κατηγορίες.

Ο βασιλιάς προσπαθούσε εδώ και καιρό να ενθαρρύνει τον Άντριου, ο οποίος μοιραζόταν το Royal Lodge με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, να μετακομίσει, αλλά ο Άντριου είχε υπογράψει ένα κλειστό συμβόλαιο μίσθωσης 75 ετών για το ακίνητο το 2003.

Η σύμβαση μίσθωσης δείχνει ότι πλήρωσε 1 εκατομμύριο λίρες για τη μίσθωση και ότι από τότε πλήρωνε «ένα πρόσθετο» ενοίκιο «εάν απαιτούνταν», κάθε χρόνο.

Απαιτήθηκε επίσης να πληρώσει επιπλέον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις που ολοκληρώθηκαν το 2005, και η σύμβαση περιείχε μια ρήτρα που όριζε ότι το Crown Estate θα έπρεπε να του πληρώσει περίπου 558.000 λίρες εάν παραιτηθεί από τη μίσθωση.

Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, ο Άντριου έπρεπε να διασφαλίσει ότι το εξωτερικό της έπαυλης θα βαφόταν με δύο στρώσεις βαφής κάθε πέντε χρόνια και ότι οι εξωτερικές πέτρινες και τσιμεντένιες επιφάνειες θα καθαρίζονταν και θα επισκευάζονταν.

Ο πρίγκιπας υποχρεώθηκε επίσης να «γυαλίσει τα χαρτιά» (τις μοκέτες στους τοίχους) και να φροντίσει με σεβασμό το εσωτερικό του σπιτιού με τις επτά κρεβατοκάμαρες. Οι φωτογραφίες δείχνουν το χρώμα να ξεφλουδίζει από τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο βαθμού II και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα John Nash γύρω στο 1815.

Η ντροπή της Σάρας

Μια πηγή ανέφερε στην εφημερίδα Telegraph ότι τα χρήματα θα αφαιρεθούν από την αποζημίωση του Andrew για να καλυφθούν οι επισκευές. Αυτό συμβαίνει εν μέσω αναφορών ότι η Σάρα Φέργκιουσον έχει κλειστεί στο Royal Lodge μετά την ντροπή του Άντριου και ενδέχεται να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώην δούκισσα, η οποία τώρα θα πρέπει να βρει ένα δικό της σπίτι μακριά από τον Άντριου, λέγεται ότι είναι «πιο νευρική» από τον πρώην σύζυγό της. Μια πηγή δήλωσε στην Daily Mail: «Η Σάρα κατηγορεί τον εαυτό της. Επαναλαμβάνει συνεχώς “τι θα γινόταν αν δεν είχα κάνει αυτό ή αν δεν είχα κάνει εκείνο”».

Εν τω μεταξύ, άλλη πηγή ανέφερε ότι η Φέργκιουσον σκέφτεται τώρα να εγκαταλείψει τη χώρα. Είπε: «Πάντα ζούσε μάλλον πρόχειρα και, εκτός από τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν υπάρχουν πολλά που να την κρατούν εδώ. Για να το θέσω έτσι, οι προσκλήσεις εξαφανίστηκαν εν μία νυκτί».

Για χρόνια, η Σάρα υπήρξε πιστή σύμμαχος του Άντριου, υποστηρίζοντάς τον μετά την καταστροφική συνέντευξή του στο Newsnight το 2019. Το ζευγάρι, που χώρισε επίσημα το 1996, συνέχισε να ζει μαζί για το μεγαλύτερο μέρος των τριών δεκαετιών που ακολούθησαν.

Ωστόσο, η Σάρα δήλωσε τώρα ότι θα βρει το δικό της σπίτι και «θα προχωρήσει με τη ζωή της», καθώς ο Άντριου ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο ως ιδιώτης στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ. Πάντως, αναμένεται να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι ο Άντριου να εγκαταλείψει τελικά το Royal Lodge, καθώς η μετακόμιση δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το νέο έτος.