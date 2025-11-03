Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν είναι όλο το θέατρο ένα μεγάλο κρεβάτι, αλλά υπάρχουν πολλοί»

Το πρωί της Δευτέρας (3/11) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους τον Στράτο Τζώρτζογλου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στον κόσμο της υποκριτικής, και εξήγησε τον λόγο που η μητέρα του στην αρχή φοβήθηκε, όταν της εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός.

Συγκεκριμένα, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξομολογήθηκε πως: «Η μητέρα μου στην αρχή ήταν ενάντια στο θέατρο. Δεν με σόκαρε, γιατί το όνειρό της μάνας μου ήταν να γίνω ηθοποιός. Απλώς φοβήθηκε γιατί έλεγαν ξέρω ‘γω στο “Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης”, “υπόγειο, άρα παίρνουν ναρκωτικά” ή ότι “όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”… Αυτό ισχύει! Δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί».

Ακόμα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Εκείνη την εποχή που βγήκα εγώ, υπήρχε πολύ έντονο και ειδικά σε εμένα. Δεν ξέρω στους άλλους. Γίνονται πολλά, ήταν σχεδόν δεδομένο, παρόλο που ήμουν παντρεμένος με τη Μαρία, είχα συνεχώς προτάσεις. Εμένα στο κεφάλι μου είχε κλειδώσει αυτό».